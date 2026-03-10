Declaración de la Renta 2026: las 4 novedades que más pueden afectar a tu bolsillo

La declaración de la Renta es la gran cita anual económica para millones de contribuyentes. La campaña de este año arranca el 8 de abril de 2026 y llega con cambios que pueden influir directamente en el resultado final. Para muchos ciudadanos, la duda es la de siempre: si la declaración saldrá a pagar o a devolver.

Más allá del resultado, lo importante es revisar bien cada apartado antes de confirmar el borrador. Y es que las reducciones, deducciones, rentas del ahorro y particularidades autonómicas pueden modificar de forma notable la cuota final. Por eso, antes de presentar la renta, conviene detenerse en los cambios más relevantes de este ejercicio, tal y como informa la Agencia Tributariaen su página web.

Ingresos bajos

Una de las principales novedades afecta a los trabajadores con ingresos más bajos. Desde enero de 2025, quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicar una nueva deducción. El beneficio fiscal puede alcanzar hasta 340 euros para quienes perciban el salario mínimo, y esa cuantía irá reduciéndose de forma progresiva hasta desaparecer al llegar al límite de ingresos fijado.

Sostenibilidad

Otra de las novedades destacadas de esta campaña tiene que ver con los incentivos fiscales vinculados a la sostenibilidad. Así, se mantienen los beneficios para quienes apuesten por medidas relacionadas con la transición ecológica. Los contribuyentes que compren un vehículo eléctrico, instalen un punto de recarga o lleven a cabo mejoras de eficiencia energética en sus viviendas podrán seguir accediendo a deducciones fiscales.

Rentas altas

La tercera novedad se centra en las rentas del ahorro más altas, que estarán sujetas a una mayor tributación. Los ingresos procedentes de dividendos, intereses o ganancias patrimoniales que superen los 300.000 euros pasarán a tributar con un tipo marginal máximo del 30%. Con este ajuste, se incrementa la presión fiscal sobre los tramos más elevados de la base del ahorro y se refuerza el carácter progresivo del impuesto. La escala aplicable queda distribuida así: hasta 6.000 euros, el 19%; entre 6.000 y 50.000 euros, el 21%; entre 50.000 y 200.000 euros, el 23%; entre 200.000 y 300.000 euros, el 27%; y a partir de 300.000 euros, el 30%.

Deducciones autonómicas

La cuarta cuestión relevante está en los tramos del IRPF y las particularidades autonómicas. A nivel estatal, la estructura de la base imponible general se mantiene respecto al ejercicio anterior, aunque sí se introducen ajustes en la escala aplicada a la base del ahorro, con una subida del último tramo del 14% al 15%. Además, se contemplan cambios específicos para contribuyentes residentes en el extranjero. A esto se suma un factor que puede ser decisivo en el resultado final: las comunidades autónomas pueden aplicar modificaciones adicionales en los tipos o en determinados aspectos del impuesto, lo que hace que la cuota final pueda variar según la residencia fiscal del contribuyente.

Por estas razones, antes de presentar la declaración, la recomendación es la de siempre: revisar el borrador con calma y comprobar qué medidas pueden aplicarse en cada caso. En una campaña marcada por ajustes fiscales y nuevas deducciones, la diferencia entre pagar más o pagar lo justo puede estar en un detalle que pase desapercibido en una lectura rápida.