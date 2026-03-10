Los expertos en criptomonedas coinciden: "Si no tienes las claves, las monedas tampoco son realmente tuyas"

En el mundo de las criptomonedas hay debates constantes sobre el futuro de Bitcoin, el papel de los reguladores o qué proyectos sobrevivirán a largo plazo. Sin embargo, existe una frase en la que prácticamente todos los expertos coinciden: "Not your keys, not your coins".

La expresión, que se ha convertido en una auténtica máxima dentro del sector, significa algo sencillo pero fundamental: si no controlas las claves privadas de tus criptomonedas, en realidad no tienes el control total de ellas.

Qué significa realmente esta frase

Cuando una persona compra criptomonedas en un exchange —plataformas como Binance, Coinbase o Kraken— lo habitual es que los activos queden almacenados dentro de la propia plataforma.

En ese caso, el usuario ve su saldo en la cuenta, puede comprar o vender, pero las claves privadas que permiten mover esos fondos no están en su poder, sino en manos del exchange.

En términos simples, es parecido a tener dinero en el banco: el saldo es tuyo, pero la custodia la tiene la entidad.

Por eso muchos expertos recuerdan que, mientras las criptomonedas permanezcan en una plataforma centralizada, dependes completamente de esa empresa para acceder a tus fondos.

El riesgo de confiar en terceros

Un hombre consulta sus datos en una wallet de criptomonedas. / ELISENDA PONS

Esta recomendación no surgió por casualidad. En la historia de las criptomonedas ha habido numerosos episodios que demostraron los riesgos de delegar la custodia.

Quiebras de plataformas, hackeos o problemas legales han provocado en ocasiones que usuarios pierdan acceso a sus activos durante meses o incluso de forma permanente.

Cada vez que ocurre un caso de este tipo, la frase vuelve a circular con fuerza en la comunidad cripto: "Not your keys, not your coins".

La alternativa: las wallets propias

Para evitar ese riesgo, muchos especialistas recomiendan trasladar las criptomonedas a carteras propias o wallets, donde el usuario sí controla las claves privadas.

Existen dos tipos principales:

Software wallets , instaladas en el móvil o el ordenador.

, instaladas en el móvil o el ordenador. Hardware wallets, dispositivos físicos diseñados específicamente para guardar claves privadas de forma segura.

Estas últimas, también conocidas como billeteras "frías", suelen considerarse la opción más segura para almacenar cantidades importantes de criptomonedas, ya que mantienen las claves fuera de internet y reducen el riesgo de ataques informáticos.

Libertad… y responsabilidad

Sin embargo, la autocustodia también implica asumir una responsabilidad importante. Si un usuario pierde su contraseña, su frase semilla o el acceso a su wallet, no existe un servicio de recuperación centralizado que pueda devolverle los fondos.

Por eso los expertos suelen resumir el principio de forma muy clara: las criptomonedas ofrecen máxima libertad financiera, pero también exigen máxima responsabilidad personal.

Y en ese equilibrio se resume la filosofía que hay detrás de la famosa frase que se repite una y otra vez en el ecosistema cripto: si no tienes las claves, las monedas tampoco son realmente tuyas.