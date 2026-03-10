Gonzalo Bernardos lanza una advertencia tras la subida de precios: “Vamos a ser más pobres”

La subida de precios empieza a sentirse en distintos productos y la preocupación vuelve a instalarse en la economía doméstica. El encarecimiento del petróleo en plena tensión internacional ya está teniendo efectos y algunos economistas advierten de que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos puede ser inevitable.

Uno de los que ha analizado esta situación con más claridad ha sido Gonzalo Bernardos, que lanzó un mensaje directo durante su intervención en el programa laSexta Xplica.

“Señoras y señores, vamos a ser más pobres. No sabemos por cuánto tiempo ni en qué cantidad”, afirmó el economista al referirse a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

El precio del petróleo y del gas retoma las subidas / Europa Press

El petróleo vuelve a tensionar los precios

Según Bernardos, el aumento del precio del petróleo es uno de los primeros efectos económicos que ya se están notando tras la escalada de tensión internacional.

El encarecimiento del crudo suele trasladarse rápidamente a otros ámbitos de la economía: transporte, energía, alimentos o productos básicos. Y eso termina afectando directamente al poder adquisitivo de las familias.

Aun así, el economista cree que la situación podría ser distinta a la que se vivió hace apenas unos años. “No obstante, no tiene por qué subir la inflación al 10,8% como cuando llegó en julio de 2022”, explicó.

Todo depende de cuánto dure el conflicto

Para Bernardos, la clave está en la duración del conflicto. “Tenemos la incógnita de cuándo Trump se aburrirá y dejará la guerra”, señaló durante su análisis. A partir de ahí, el impacto económico podría variar mucho. “Si la guerra es corta, esto es un resfriado. Si es larga, prepárense que el bolsillo les dolerá”, advirtió.

Es decir, si la tensión internacional se resuelve rápido, el impacto en los precios podría ser limitado. Pero si se prolonga durante meses, el encarecimiento de la energía podría extenderse al conjunto de la economía.

Críticas a bajar el IVA para frenar los precios

Durante su intervención, Bernardos también se mostró muy crítico con una de las medidas que a menudo se plantea para frenar la subida de precios: la reducción del IVA. El economista considera que esta estrategia no siempre beneficia al consumidor.

“Estoy harto de que con las bajadas del IVA los que ya ganan mucho, que son las empresas, aún ganen más. Especialmente los supermercados”, afirmó.

Según su opinión, estas rebajas fiscales pueden terminar trasladándose parcialmente a los márgenes empresariales en lugar de reducir realmente el precio final para el consumidor.

Un aviso sobre el poder adquisitivo

Más allá de las medidas concretas, el mensaje de Bernardos apunta a una idea clara: las tensiones internacionales tienen consecuencias directas en la economía cotidiana.

El precio de la energía, el transporte o los alimentos suele reaccionar rápidamente a los conflictos geopolíticos, lo que termina afectando al nivel de vida de la población.

Por eso, aunque todavía es pronto para saber cuánto durará esta nueva subida de precios, el economista deja una advertencia clara: el impacto en el bolsillo de los ciudadanos dependerá, en gran parte, de cómo evolucione el conflicto en las próximas semanas.