Niño Becerra sobre la recomendación de Suecia de tener dinero efectivo en casa: “¿Se baraja un gran apagón por fenómeno eléctrico o por ciberataque?”

El conflicto en Oriente Medio entre Irán, Irak y Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas en muchas economías como la sueca. El Riksbank, el banco central Sueco, emitió la semana pasada un aviso importante para sus ciudadanos: que tengan 1.000 coronas suecas en efectivo por adulto.

El comunicado del Riskbank explicaba que el acceso a diferentes métodos de pago mejora la posibilidad de poder realizarlos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, durante un guerra. Es por ellos que recomendaba a todos los hogares que tengan 1.000 coronas suecas (unos 95 euros) en efecto por adulto.

En este sentido, especifica que se trata de una cantidad de referencia destinada a cubrir una semana de compras esenciales, aunque detalla que dependerá del tipo de hogar, de las personas que lo componen y de sus necesidades específicas. Igualmente, recomienda a los suecos que durante periodos normales también usen regularmente el dinero efectivo para mantener los sistemas de efectivo en funcionamiento.

Con respecto a las tarjetas de crédito, su recomendación es que los hogares también tengan acceso a diferentes redes de tarjetas como Visa y Mastercard, por si el uso de una se ve interrumpido puedan usar la otra. Si el pago se realiza habitualmente a través del móvil se recomienda que tengan a mano las tarjetas físicas en caso de fallo del terminal o interrupciones en el servicio.

Santiago Niño Becerra sobre el dinero en efectivo

El economista Santiago Niño Becerra ha recogido una publicación en la que hace referencia a la noticia de que Suecia pide a sus ciudadanos que tengan dinero en efectivo en casa y hace una reflexión en su cuenta de X.

“Recordarán el Gran Apagón del 28 de abril del 2025 en España. Entonces se recomendó lo mismo: que las personas las familias, tuviera una cantidad de dinero físico para hacer frente a posibles emergencias semejantes”, comienza el economista, que se pregunta: “Si ahora en Suecia se recomienda esto ¿se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque? Porque si ahora las autoridades han visto bien el desuso progresivo del dinero fiduciario, ¿por qué volver a él?”.