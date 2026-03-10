El SEPE busca trabajadores en Alicante: estos son los últimos empleos que ofrece en la provincia

En el mes de febrero el número de parados en la provincia de Alicante bajó en 677 personas, lo que deja el número total de desempleados en 118.277, mientras que el número de afiliados aumentó en más de 5.000. Unos buenos datos que reflejan que ha sido el mejor mes de febrero de los últimos siete años.

Por sectores, el empleo ha aumentado en todos ellos salvo en el comercio. La hostelería, la industria manufacturera, la construcción o la agricultura han visto cómo han crecido el número de empleados.

Buscar trabajo en el SEPE

‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), cuenta con miles de ofertas de trabajo para toda España. A través de sus filtros podrás buscar las vacantes que hay por cada empleo y afinar más la búsqueda por provincia. Igualmente, podrás delimitar si quieres que te muestre un determinado contrato, duración de la jornada o si se requiere experiencia.

A través de ‘Empléate’ podrás crear tu perfil y apuntarte directamente a la oferta de trabajo que te resulte más atractiva. Y todo ello, de forma gratuita.

Para filtrar por provincias tendrás que ir abajo, en la columna de la izquierda y seleccionar ‘Alicante’. Estos son las últimas ofertas de empleo que se han publicado para trabajar en la provincia: