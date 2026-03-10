El SEPE busca trabajadores en Alicante: estos son los últimos empleos que ofrece en la provincia
El portal de empleo del servicio público ofrece miles de vacantes para diferentes perfiles profesionales
En el mes de febrero el número de parados en la provincia de Alicante bajó en 677 personas, lo que deja el número total de desempleados en 118.277, mientras que el número de afiliados aumentó en más de 5.000. Unos buenos datos que reflejan que ha sido el mejor mes de febrero de los últimos siete años.
Por sectores, el empleo ha aumentado en todos ellos salvo en el comercio. La hostelería, la industria manufacturera, la construcción o la agricultura han visto cómo han crecido el número de empleados.
Buscar trabajo en el SEPE
‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), cuenta con miles de ofertas de trabajo para toda España. A través de sus filtros podrás buscar las vacantes que hay por cada empleo y afinar más la búsqueda por provincia. Igualmente, podrás delimitar si quieres que te muestre un determinado contrato, duración de la jornada o si se requiere experiencia.
A través de ‘Empléate’ podrás crear tu perfil y apuntarte directamente a la oferta de trabajo que te resulte más atractiva. Y todo ello, de forma gratuita.
Para filtrar por provincias tendrás que ir abajo, en la columna de la izquierda y seleccionar ‘Alicante’. Estos son las últimas ofertas de empleo que se han publicado para trabajar en la provincia:
- Técnico de operaciones en Orihuela. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Cerrajero/soldador para Mutxamel. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Montador de rótulos y aplicación de vinilos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 19.500 euros brutos al año.
- Coordinador de seguridad y salud para ejecutar obras. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuidad y un sueldo de entre 38.000 y 40.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos técnicos de actividades deportivas para VivaGym de Elche. Se ofrece un contrato indefinido de 15 horas semanales.
- Calculista de estructuras metálicas y cimentaciones. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Se busca un fisioterapeuta para el turno de mañanas. El contrato es indefinido y con una jornada de entre 25 y 30 horas semanales con un sueldo de entre 18.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Personal administrativo en Alicante. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 20.5000 y 22.205 euros brutos al año.
