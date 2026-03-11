A partir de este día ya puedes presentar la declaración de la Renta en 2026: apunta la fecha en el calendario

Cada año, muchos contribuyentes esperan la llegada de la campaña de la declaración de la Renta como una de las citas fiscales más importantes del calendario. En esas semanas, la atención se centra en el borrador, en las devoluciones y en la fecha exacta en la que ya se puede empezar a presentar la declaración. Por eso, cuando Hacienda publica el calendario oficial, son muchos los que lo consultan de inmediato para organizarse.

Presentarla dentro del plazo fijado por la Agencia Tributaria es clave para evitar problemas. No cumplir con las fechas puede acarrear recargos, sanciones o trámites adicionales que complican una gestión que, en muchos casos, puede resolverse con antelación. De ahí que muchos contribuyentes se pregunten cuándo empieza exactamente y hasta qué día se puede presentar. Además, no todas las modalidades comparten las mismas fechas, por lo que conviene conocer con detalle el calendario completo antes de dejarlo para el final.

Fechas de la Renta en 2026

La fecha de arranque de este año ya está fijada. La campaña de la Renta y Patrimonio 2025 comenzará el 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026 para la presentación por internet. Desde ese primer día, los contribuyentes podrán acceder a Renta Webpara consultar sus datos fiscales, revisar el borrador y presentar la declaración de manera telemática.

Calendario de la Renta 2026. / Europa Press

Renta por teléfono

Junto a la presentación online, la Agencia Tributaria volverá a ofrecer el servicio de confección por teléfono. En este caso, la atención telefónica estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio de 2026. Para utilizar este canal será obligatorio pedir cita previa. Esa cita podrá solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Se trata de una opción pensada para quienes prefieren apoyo durante la tramitación de la declaración, pero sin necesidad de acudir a una oficina.

Ir a las oficinas de Hacienda

La tercera vía será la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. En este caso, la confección de la declaración en persona se prestará del 1 de junio al 30 de junio de 2026. También aquí será imprescindible contar con cita previa, que podrá solicitarse desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Así, la campaña queda dividida en tres momentos claros: primero empieza la presentación por internet, después se activa la atención telefónica y, por último, llega el turno de la asistencia presencial.

Noticias relacionadas

Domiciliar el pago

El calendario oficial también recoge una fecha importante para quienes tengan una declaración con resultado a ingresar y quieran domiciliar el pago. En esos casos, el plazo no se extiende hasta el 30 de junio, sino que termina antes: el 25 de junio de 2026 será la fecha límite para presentar declaraciones con domiciliación bancaria. Además, si el contribuyente opta por fraccionar el pago en dos plazos, deberá abonar el primer 60% en el momento de presentar la declaración, mientras que el 40% restante se cargará automáticamente el 5 de noviembre de 2026. Este detalle es importante porque muchas personas creen que todas las gestiones pueden apurarse hasta el último día de campaña.