Aviso importante sobre la declaración de la Renta: todo lo que debes saber sobre la casilla 505

La declaración de la Renta vuelve a ocupar un lugar central en el calendario fiscal de millones de contribuyentes. La campaña arrancará el 8 de abril de 2026 para la presentación por internet y terminará el 30 de junio de 2026, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria en su página web. Como cada año, en esas semanas se concentran consultas sobre plazos, datos fiscales, borradores y sistemas de identificación necesarios para completar el trámite sin errores.

En ese proceso, muchos contribuyentes optan por hacer la declaración por su cuenta, sin acudir a un asesor fiscal. La extensión de Renta Web y de los trámites digitales ha facilitado que cada vez más personas revisen sus datos fiscales, modifiquen el borrador y presenten la declaración definitiva desde casa. Precisamente por eso, antes incluso de entrar en la plataforma, hay un dato que miles de ciudadanos vuelven a buscar cada campaña en la copia del ejercicio anterior: la casilla 505.

Casilla 505

La casilla 505 corresponde a la “base liquidable general sometida a gravamen” del ejercicio anterior. No es otra cifra de la declaración ni tampoco el resultado final a ingresar o devolver. Su importancia radica en que este importe forma parte del sistema de identificación que utiliza la Agencia Tributaria para permitir el acceso a los servicios de la campaña de la Renta sin necesidad de usar certificado digital o un sistema de identificación permanente. Dicho de otro modo, se trata de uno de los datos esenciales para obtener el número de referencia con el que después se puede gestionar el borrador de la declaración por internet. Conocer exactamente qué representa esta casilla evita errores muy frecuentes entre quienes la confunden con otras cuantías del documento.

Una mujer jubilada revisa papeles de la declaración de la Renta: la importancia de la casilla 505 / INFORMACIÓN

Renta Web

La utilidad práctica de este dato aparece en el momento de entrar en Renta Web. Para generar el número de referencia, el sistema solicita tres elementos básicos: el NIF, la fecha de validez del DNI y el importe exacto que figura en la casilla 505 de la declaración del año anterior, en este caso la correspondiente a 2024 para acceder a la campaña de 2025 que se presenta en 2026. Con ese procedimiento, el contribuyente puede identificarse y obtener un código personal que le permite consultar sus datos fiscales, acceder al borrador, introducir cambios y presentar la declaración definitiva desde cualquier dispositivo.

Cómo encontrar la casilla 505

Para encontrar este importe, el contribuyente tiene que acudir a la copia de la declaración presentada el año anterior. El dato figura en el apartado relativo a la base liquidable general y la base liquidable del ahorro, y también puede localizarse en la última página, dentro del resumen de la declaración. Es un número con dos decimales y debe introducirse con coma y con esos dos decimales exactos. Si la declaración anterior se presentó de forma conjunta, la cifra será la misma para ambos cónyuges. En cambio, cuando cada miembro de la pareja presentó su declaración de forma individual, cada uno tendrá su propio importe en la casilla correspondiente.

Noticias relacionadas

¿Sirve para todos?

No todos los contribuyentes, sin embargo, disponen de ese dato o pueden utilizarlo. Hay casos en los que la casilla 505 no sirve como vía de verificación, por ejemplo cuando no se presentó declaración en el ejercicio anterior o cuando el importe consignado en esa casilla fue igual a cero. En esas situaciones, la Agencia Tributaria suele habilitar un método alternativo de comprobación de identidad. Habitualmente, el sistema pide introducir los últimos dígitos de una cuenta bancaria de la que el contribuyente sea titular. Esa fórmula alternativa permite continuar con la identificación cuando no existe una referencia válida en la declaración anterior, y evita que la falta de ese dato impida acceder a los servicios online de la campaña.