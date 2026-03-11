Los expertos coinciden: si te jubilas más tarde cobrarás hasta 120 euros más de pensión cada mes

La edad de jubilación marca uno de los momentos más importantes en la vida laboral de cualquier trabajador. Al alcanzar ese umbral, muchas personas optan por retirarse y comenzar una nueva etapa, mientras que otras prefieren prolongar su actividad profesional durante más tiempo. Esta decisión responde muchas veces a una cuestión económica, ya que continuar trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación puede tener efectos directos en la futura pensión.

Seguir trabajando una vez cumplida la edad legal significa abrir la puerta a distintos incentivos previstos por la Seguridad Social. Este mecanismo permite que los trabajadores que deciden posponer su retiro puedan aumentar sus cotizaciones y, en consecuencia, elevar la cuantía de su pensión. El sistema contempla diferentes alternativas para que cada contribuyente elija cómo quiere materializar ese beneficio. Así, la jubilación demorada se presenta como una fórmula con la que algunas personas buscan obtener una pensión más alta cuando llegue el momento de dejar de trabajar.

Cómo cobrar más pensión

El trabajador puede escoger de qué manera quiere recibir la mejora derivada de haber prolongado su carrera profesional. Una de las opciones consiste en incrementar la pensión en un 4% por cada año completo trabajado de más tras haber alcanzado la edad ordinaria. La otra posibilidad es cobrar ese incentivo de una vez en el momento de la jubilación. También hay una tercera opción, que supone un modelo híbrido que aúna parte de los dos anteriores.

La nueva longevidad no solo tensiona las pensiones: nos obliga a repensar cómo distribuimos trabajo, aprendizaje y jubilación a lo largo de una vida más larga. / IA/T21

Hasta 120 euros más de pensión

Si se opta por el incremento permanente del 4% por cada año completo trabajado después de la edad ordinaria de jubilación, el aumento se aplica sobre la cuantía de la pensión. De esta forma, una pensión de 1.500 euros pasaría a elevarse en 120 euros mensuales por cada año completo adicional trabajado. Ese porcentaje extra se incorpora a la pensión cada mes durante el resto de la vida.

Otra vía prevista es el cobro de una cantidad única en el momento de retirarse. El importe depende de los años cotizados en el momento en que se alcanza la edad legal de jubilación. Por tanto la cuantía se determina en función del historial de cotización acumulado cuando se cumple la edad ordinaria.

Junto a esas dos posibilidades, la Seguridad Social también contempla una tercera alternativa para quienes prefieran combinar ambos sistemas. Se trata del llamado modelo híbrido, que une un porcentaje adicional del 4% con una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado transcurrido entre la edad legal de jubilación y la fecha efectiva de retiro. En esta modalidad, el pago único será de la mitad de esa cuantía. Al mismo tiempo, se mantiene también el porcentaje adicional del 4%.