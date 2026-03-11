Mercadona busca trabajadores en Alicante: sueldo, perfiles y supermercados

Mercadona presentaba esta mañana sus resultados financieros de 2025 marcando un nuevo máximo histórico de facturación: 41.900 millones de euros. Este balance destaca también porque la compañía ha obtenido un beneficio neto de 1.729 millones

La cadena cuenta con 115.000 trabajadores entre los que se repartió en marzo una prima por objetivos de 780 millones de euros de parte de sus beneficios. Igualmente, la empresa de Juan Roig realizó un incremento salarial del 8,5 %. Para este 2026 se ha previsto una subida ajustada al IPC.

El presidente de Mercadona explicó también que la compañía ha creado 5.000 nuevos puestos de empleo el año pasado y que los trabajadores con más de 4 años de antigüedad en la empresa tienen un salario mensual de 2.200 euros de salario neto en 12 pagas. Concretamente, un gerente A (con cuatro años de antigüedad) cobra 2.200 euros netos mensuales (12 pagas) y representan el 76% de la plantilla.

Igualmente, el año pasado Mercadona también renovó su portal de empleo. Ahora es posible crear un perfil personal en la plataforma para inscribirse en las ofertas que se desee y poder seguir los procesos de selección.

En este perfil se pueden indicar las preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas). Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa. El nuevo portal también tiene accesibles vídeos explicativos sobre los diferentes puestos para saber cómo es trabajar en Mercadona.

Sueldo y horarios en Mercadona

En este portal explican que Mercadona ofrece un salario competitivo, estabilidad económica y una progresión laboral “para crecer juntos”. Además, la formación es remunerada y te darán el horario con antelación.

Sobre el sueldo, dependerá del tipo de contrato, que distribuyen en tres tipos:

40 horas semanales. Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde. La retribución mensual bruta es de 1.734 euros.

Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde. 20 horas semanales. Jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad, con turnos fijos y/o rotativos. La retribución mensual bruta es de 867 euros.

Jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad, con turnos fijos y/o rotativos. 15 horas semanales. Jornadas semanales de 2 días. Retribución mensual bruta de 650 euros.

Roig anuncia ventas de 41.900 millones en Mercadona / Europa Press

Ofertas de trabajo de Mercadona en Alicante

En la actualidad hay numerosas ofertas de trabajo en Mercadona, tanto para sus centros de España como de Portugal. Para la provincia de Alicante nos encontramos con 12 vacantes para trabajar en sus tiendas, que se diferencian en las que están dentro de la campaña de verano y las que no.

De cara a la campaña de verano , se busca personal para supermercado en Alicante, Orihuela, El Campello y Sant Joan, Castalla, Dénia, Pilar de la Horadada y Santa Pola.

El resto de ofertas son para trabajar como repartidor para supermercados en Dénia, Ondara y Pedreguer. Para este perfil se ofrece un contrato fijo discontinuo con 40 horas semanales y turnos rotativos de mañana y tarde. El sueldo mensual bruto (con progresión salarial) es de 1.734 a 2.346 euros.

Así será la tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona / Mercadona

Mercadona también busca dos técnicos de mantenimiento para supermercados en Xàbia y Altea a los que ofrece un contrato fijo y también un contrato de 40 horas semanales.

También buscan personal para sus supermercados de Altea, Benidorm, Calp, Gata de Gorgos, Teulada y Xàbia, todos ellos fijos discontinuos.

En el bloque logístico de Alicante, ubicado en San Isidro, también buscan un preparador de pedidos para el almacén, al que ofrecen un contrato temporal y para el que buscan a una persona “organizada, eficiente y al que le guste trabajar en un entorno colaborativo”.

El departamento de Mercadona Tech de Alicante también busca un repartidor y un preparador de pedidos para Mercadona online, ambos con contrato fijo discontinuo.