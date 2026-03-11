La Guardia Civil vigila a los conductores alicantinos: multa de 200 euros y 4 puntos menos por no llevar esto en el coche

Respetar las normas de tráfico no es solo una obligación legal, sino una de las bases de la seguridad vial. Cada gesto al volante, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre salir ileso de un siniestro o sufrir lesiones graves. Entre esas conductas básicas está el uso correcto del cinturón de seguridad y, en el caso de los menores, de los sistemas de retención infantil adaptados a su talla y peso. La Dirección General de Tráfico insiste desde hace años en que estos dispositivos siguen siendo una de las herramientas más eficaces para reducir la gravedad de los accidentes, tanto en desplazamientos largos como en trayectos cortos, donde muchos conductores y pasajeros siguen relajando las precauciones.

Cinturón de seguridad

Cumplir con estas normas también evita sanciones que pueden tener un impacto inmediato en el bolsillo y en el permiso de conducir. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial mantiene como infracción grave no utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo de manera incorrecta, así como no llevar de forma adecuada los sistemas de retención infantil cuando son obligatorios. La consecuencia es conocida: una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné.

Campaña de la DGT

A partir de ahí entra en juego la campaña especial que la DGT ha activado esta semana y que afecta también a los conductores de la provincia de Alicante. La vigilancia del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil se desarrolla desde el lunes 9 de marzo de 2026 hasta el domingo 15 de marzo de 2026, dentro del calendario anual de actuaciones y en coordinación con la red europea de policías de tráfico RoadPol. Los controles corren a cargo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y municipales que se adhieran a la iniciativa.

Control desde el aire

La vigilancia no se limita a parar vehículos en carretera. La DGT ha comunicado que durante esta campaña también se intensificará el control desde el aire y mediante sistemas automatizados con cámaras, instalados tanto en carreteras convencionales como en vías de alta ocupación. El foco no se pondrá únicamente en el conductor, sino en todos los ocupantes del vehículo, tanto en los asientos delanteros como en los traseros, y tanto en vías interurbanas como en entornos urbanos. Ese detalle es relevante porque Tráfico recuerda que viajar sin cinturón en las plazas traseras no solo pone en peligro a quien no va sujeto, sino también al resto de personas del coche: en un impacto frontal, la probabilidad de que un pasajero trasero sin sujeción golpee mortalmente a un ocupante delantero puede multiplicarse por ocho.

Una persona se abrocha el cinturón de seguridad. / Efe| SCT

Los datos que maneja la DGT explican por qué se mantiene esta presión. El organismo señala que el cinturón reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento, alcanza su máxima eficacia en los vuelcos y disminuye la mortalidad en un 77%. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o morir es cinco veces menor cuando se lleva puesto. Además, con datos provisionales de 2025 a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidas en turismos y furgonetas no llevaban cinturón o sistema de retención infantil en el momento del siniestro.

Menores seguros en el coche

La situación de los menores merece una atención específica. La DGT insiste en que para ellos el cinturón no basta: necesitan sistemas de retención infantil adecuados a su peso y a su talla. En España, los menores con una estatura igual o inferior a 135 centímetros deben usar obligatoriamente estos dispositivos y viajar en los asientos traseros, salvo las excepciones previstas por la norma. El problema, según Tráfico, es que el uso incorrecto sigue siendo frecuente, ya sea por una instalación deficiente o por utilizar una sillita que no corresponde al tamaño del menor. Bien empleados, los SRI pueden reducir entre un 55% y un 60% el riesgo de muerte o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales, pero una utilización inadecuada puede reducir drásticamente su eficacia o anularla.

Los antecedentes de campañas anteriores muestran además que no se trata de un problema residual. En una operación similar realizada en marzo de 2025, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 448.494 vehículos y detectó 6.409 personas que viajaban sin dispositivos de seguridad. En el ámbito urbano, participaron 467 ayuntamientos de 43 provincias, cuyas policías locales controlaron 198.696 vehículos y tramitaron 3.712 denuncias.