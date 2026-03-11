Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: así es la mayor oferta de empleo público en 15 años

El Ministerio del Interior ha convocado la mayor oferta de empleo para las Fuerzas de Seguridad de los últimos 15 años. Se trata de un total de 6.094 plazas para ampliar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado de las que 2.854 son para la Policía Nacional y 3.240 para la Guardia Civil. A estas hay que añadirle las 81 plazas de oficiales aprobadas en la oferta de empleo público por las Fuerzas Armadas.

La tasa de reposición de esta convocatoria es del 125 % con el objetivo de cubrir las bajas del ejercicio anterior y recuperar la pérdida de efectivos del periodo 2011-2017, informa el ministerio en una nota.

Plazas para la Policía Nacional

Del total de 2.854 plazas convocadas este año, 2.704 son para la escala básica, de las que 541 se reservan a militares profesionales de tropa y marinería que lleven, al menos, 5 años de servicios. Las plazas que no se cubran por esta vía se añadirán a las de turno libre.

Las 541 restantes del total se destinan a nuevas plazas en la Escala Ejecutiva. Además, la convocatoria incluye otras 225 plazas en la Escala Ejecutiva de la Policía Nacional a las que podrá acceder sólo mediante promoción interna desde la categoría de subinspector del cuerpo.

Para afrontar esta oferta de empleo público, Interior destinará unos 130 millones de euros, de los cuales en torno a 119 corresponden al coste de las 2.704 nuevas plazas de la Escala Básica, unos 9,5 millones financiarán las 150 plazas de la Escala Ejecutiva y otros 1,5 millones cubrirán el coste de las 225 de promoción interna.

Controles de la Guardia Civil de Tráfico / Delgado

Plazas para la Guardia Civil

Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública de empleo para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias este 2026 asciende a 3.240 plazas, de las que 1.296 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y otras 240 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. En ambos casos, las que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.

En cuanto a la promoción profesional en la Guardia Civil, la convocatoria autoriza la oferta de 522 plazas:

122 plazas en la Escala de Oficiales, de las cuales 96 se reservan para la modalidad de promoción interna y 26 para la modalidad de cambio de Escala,

y 400 plazas en la Escala de Suboficiales mediante promoción interna.

La financiación de esta oferta pública de empleo asciende a unos 143 millones de euros: 138 millones para las 3.240 plazas de ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, y el resto para las plazas de acceso a través de la promoción interna, 2,5 millones para las 400 plazas de la Escala de Suboficiales y otros 2.5 millones para las 122 plazas de la Escala de Oficiales.