La sorpresa de la Seguridad Social para quienes hicieron prácticas o becas
Las prácticas formativas y las becas de investigación puede ayudarte a alcanzar los años necesarios para cobrar la pensión de jubilación
Miles de estudiantes han pasado por prácticas universitarias, de FP o becas de investigación sin imaginar que ese tiempo podría acabar contando para su jubilación. Sin embargo, la normativa actual permite que muchas de esas prácticas suman días cotizados a la Seguridad Social, lo que puede influir directamente en la pensión futura.
La medida afecta especialmente a estudiantes, becarios e investigadores que realizan o realizaron prácticas formativas como parte de sus estudios.
Las prácticas ya cotizan a la Seguridad Social
Desde el 1 de enero de 2024, todos los alumnos que realizan prácticas formativas vinculadas a centros educativos oficiales, sean remuneradas o no, están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.
Esto significa que las prácticas generan cotización, lo que puede aportar beneficios importantes de cara al futuro:
- Sumar días a la vida laboral
- Contar para el cálculo de la jubilación
- Tener cobertura en caso de accidente o enfermedad
La inclusión en el sistema se amplió en 2024 a los estudiantes con prácticas no remuneradas, ya que anteriormente solo cotizaban quienes recibían una compensación económica.
Qué prácticas cuentan para la jubilación
No todas las prácticas se incluyen automáticamente. Según la normativa, sí cotizan las siguientes:
- Prácticas de estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado
- Prácticas de alumnos de Formación Profesional
- Prácticas extracurriculares autorizadas por el centro educativo
- Prácticas en administraciones públicas
- Prácticas en explotaciones agrarias
- Actividades formativas en el mar o embarcaciones
- Prácticas en enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo
En todos estos casos, los días realizados pueden sumarse a la vida laboral.
Cuántos días cotizan las prácticas
El número de días que se añaden depende de si las prácticas son remuneradas o no. En el caso de las prácticas remuneradas, cada día trabajado cuenta como un día cotizado. Mienntras que para las prácticas no remuneradas, cada día cuenta como 1,61 días cotizados, aunque no se puede superar el total de días del mes.
Por ejemplo, 10 días de prácticas no remuneradas en marzo equivaldrían a 16 días cotizados y si fueran 22 días contarían como máximo 31 días, que son los del mes.
Esta diferencia puede ser importante porque permite aumentar el número de días cotizados para futuras prestaciones.
Quién paga las cotizaciones
La responsabilidad de las cotizaciones cambia según el tipo de prácticas. En las prácticas remuneradas, la cotización se reparte entre la empresa o entidad y el becario, que aporta su parte desde la nómina.
En las prácticas no remuneradas, la obligación de cotizar recae exclusivamente en la empresa o en el centro formativo.
Qué pasa con las prácticas que se hicieron hace años
Las personas que realizaron prácticas antes de que entrara en vigor la normativa actual también pueden incluirlas en su vida laboral, aunque no es automático. Para hacerlo, deben solicitar a la Seguridad Social un convenio especial antes del 31 de diciembre de 2028.
Con este sistema es posible añadir hasta cinco años de cotización correspondientes a prácticas realizadas en el pasado.
Cuánto cuesta incluir esas prácticas antiguas
En este caso, el propio beneficiario debe asumir el pago de las cotizaciones. Las cuotas se calculan tomando como referencia la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente cuando se realizaron las prácticas.
Por ejemplo, para prácticas realizadas entre 1980 y 2006, el coste puede situarse aproximadamente entre 40 y 140 euros por mes cotizado. Una vez calculado el importe total, se aplica una reducción del 23 %.
¿Compensa pagar para sumar años cotizados?
La respuesta depende de cada caso. Añadir esos años puede resultar útil para:
- Acceder antes a la jubilación
- Alcanzar el mínimo necesario para cobrar una pensión contributiva
- Mejorar el porcentaje de la pensión final
Sin embargo, en algunos casos el coste total podría alcanzar varios miles de euros, por lo que conviene analizar si el beneficio compensa la inversión.
Para muchas personas, especialmente quienes han encadenado becas o prácticas durante años, incluir esas cotizaciones puede marcar la diferencia entre tener derecho a una pensión o no.
