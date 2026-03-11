La sorpresa de la Seguridad Social para quienes hicieron prácticas o becas

Miles de estudiantes han pasado por prácticas universitarias, de FP o becas de investigación sin imaginar que ese tiempo podría acabar contando para su jubilación. Sin embargo, la normativa actual permite que muchas de esas prácticas suman días cotizados a la Seguridad Social, lo que puede influir directamente en la pensión futura.

La medida afecta especialmente a estudiantes, becarios e investigadores que realizan o realizaron prácticas formativas como parte de sus estudios.

Las prácticas ya cotizan a la Seguridad Social

Desde el 1 de enero de 2024, todos los alumnos que realizan prácticas formativas vinculadas a centros educativos oficiales, sean remuneradas o no, están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.

Esto significa que las prácticas generan cotización, lo que puede aportar beneficios importantes de cara al futuro:

Sumar días a la vida laboral

Contar para el cálculo de la jubilación

Tener cobertura en caso de accidente o enfermedad

La inclusión en el sistema se amplió en 2024 a los estudiantes con prácticas no remuneradas, ya que anteriormente solo cotizaban quienes recibían una compensación económica.

Qué prácticas cuentan para la jubilación

No todas las prácticas se incluyen automáticamente. Según la normativa, sí cotizan las siguientes:

Prácticas de estudiantes universitarios de grado, máster o doctorado

Prácticas de alumnos de Formación Profesional

Prácticas extracurriculares autorizadas por el centro educativo

Prácticas en administraciones públicas

Prácticas en explotaciones agrarias

Actividades formativas en el mar o embarcaciones

Prácticas en enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo

En todos estos casos, los días realizados pueden sumarse a la vida laboral.

Cuántos días cotizan las prácticas

El número de días que se añaden depende de si las prácticas son remuneradas o no. En el caso de las prácticas remuneradas, cada día trabajado cuenta como un día cotizado. Mienntras que para las prácticas no remuneradas, cada día cuenta como 1,61 días cotizados, aunque no se puede superar el total de días del mes.

Por ejemplo, 10 días de prácticas no remuneradas en marzo equivaldrían a 16 días cotizados y si fueran 22 días contarían como máximo 31 días, que son los del mes.

Esta diferencia puede ser importante porque permite aumentar el número de días cotizados para futuras prestaciones.

Quién paga las cotizaciones

La responsabilidad de las cotizaciones cambia según el tipo de prácticas. En las prácticas remuneradas, la cotización se reparte entre la empresa o entidad y el becario, que aporta su parte desde la nómina.

En las prácticas no remuneradas, la obligación de cotizar recae exclusivamente en la empresa o en el centro formativo.

Qué pasa con las prácticas que se hicieron hace años

Las personas que realizaron prácticas antes de que entrara en vigor la normativa actual también pueden incluirlas en su vida laboral, aunque no es automático. Para hacerlo, deben solicitar a la Seguridad Social un convenio especial antes del 31 de diciembre de 2028.

Con este sistema es posible añadir hasta cinco años de cotización correspondientes a prácticas realizadas en el pasado.

Cuánto cuesta incluir esas prácticas antiguas

En este caso, el propio beneficiario debe asumir el pago de las cotizaciones. Las cuotas se calculan tomando como referencia la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente cuando se realizaron las prácticas.

Por ejemplo, para prácticas realizadas entre 1980 y 2006, el coste puede situarse aproximadamente entre 40 y 140 euros por mes cotizado. Una vez calculado el importe total, se aplica una reducción del 23 %.

¿Compensa pagar para sumar años cotizados?

La respuesta depende de cada caso. Añadir esos años puede resultar útil para:

Acceder antes a la jubilación

Alcanzar el mínimo necesario para cobrar una pensión contributiva

Mejorar el porcentaje de la pensión final

Sin embargo, en algunos casos el coste total podría alcanzar varios miles de euros, por lo que conviene analizar si el beneficio compensa la inversión.

Para muchas personas, especialmente quienes han encadenado becas o prácticas durante años, incluir esas cotizaciones puede marcar la diferencia entre tener derecho a una pensión o no.