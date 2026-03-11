El SEPE busca personal para trabajar en 11 países de Europa

EURES, European Employment Services, es una red de cooperación de la Unión Europea que tiene como objetivo facilitar la movilidad laboral y ayudar a las personas que buscan trabajo y a las empresas que necesitan contratar personal.

EURES facilita información sobre los puestos de trabajo pero también sobre las condiciones de vida en el país al que se acude. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) forma parte de EURES España y por eso ofrece información sobre las ofertas de empleo europeas y que se pueden consultar en su página web.

A través de esta red se puede consultar vacantes publicadas en distintos países europeos, recibir orientación de consejeros especializados, conocer cómo son las condiciones de vida y trabajo en cada destino y obtener ayuda sobre trámites que suelen preocupar antes de salir de España, como el reconocimiento de titulaciones, los cursos de idiomas o los gastos ligados al desplazamiento y la instalación.

Además, EURES organiza jornadas de empleo y procesos de selección internacionales que ponen en contacto a empresas y candidatos de distintos países. Muchos de estos servicios son gratuitos.

Ofertas de trabajo del SEPE para trabajar en Europa

Desde la web del SEPE se puede acceder a las ofertas de empleo por países. En la actualidad estas son las vacantes que hemos encontrado: