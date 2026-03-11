El SEPE busca personal para trabajar en 11 países de Europa
La red EURES pone en contacto a trabajadores y empresas más allá de las fronteras de nuestro país
EURES, European Employment Services, es una red de cooperación de la Unión Europea que tiene como objetivo facilitar la movilidad laboral y ayudar a las personas que buscan trabajo y a las empresas que necesitan contratar personal.
EURES facilita información sobre los puestos de trabajo pero también sobre las condiciones de vida en el país al que se acude. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) forma parte de EURES España y por eso ofrece información sobre las ofertas de empleo europeas y que se pueden consultar en su página web.
A través de esta red se puede consultar vacantes publicadas en distintos países europeos, recibir orientación de consejeros especializados, conocer cómo son las condiciones de vida y trabajo en cada destino y obtener ayuda sobre trámites que suelen preocupar antes de salir de España, como el reconocimiento de titulaciones, los cursos de idiomas o los gastos ligados al desplazamiento y la instalación.
Además, EURES organiza jornadas de empleo y procesos de selección internacionales que ponen en contacto a empresas y candidatos de distintos países. Muchos de estos servicios son gratuitos.
Ofertas de trabajo del SEPE para trabajar en Europa
Desde la web del SEPE se puede acceder a las ofertas de empleo por países. En la actualidad estas son las vacantes que hemos encontrado:
- Alemania. 30 carretilleros sin alemán ni inglés, 30 ayudantes de almacén sin alemán ni inglés, profesores con B2 de alemán, mecánicos para la industria aeronáutica, conductores de autobús con conocimiento de alemán y sociosanitarios e integradores sociales con alemán.
- Austria. conductores de autobús con alemán y/inglés.
- Bélgica. Enfermeros para residencias y hospitales, mecánico de aviones e inspección mecánica de aviones.
- Dinamarca. Técnicos dentales para un laboratorio de ortodoncias.
- Finlandia. Maestros de Educación Infantil y carniceros o matarifes en Outokumpu.
- Francia. Mecánico de automóviles, técnico de vacunas, ingeniero de Neutrónica, Full Stack Developer, pediatra en Arès, oftalmólogo con el suroeste de Francia, oftalmólogo en Saint Georges de Didonne, médico de familia en Riscle, Boussens y Cognac, técnico de mantenimiento electrónico e ingeniero de electrónica.
- Irlanda. Front Office Manager, mecánicos, médicos, enfermeras, profesores de guarderías, enfermeras para trabajar en casas, y asistentes de salud 24 horas.
- Malta. Abogados, arquitectos, controles de calidad en farmacias, trabajadores postales, técnicos de arqueología…
- Noruega. Mecánico de automóviles con inglés, trabajadores para piscifactorías de salmón con inglés, conductores de autobús turístico y pintores con experiencia en inglés.
- Países Bajos. Mecánico de ensamblajes, Head Chef para un resort, veterinarios, jardineros y mecánicos de montajes.
- Suecia. Conductores de autobús, maestros de Primaria, chefs, camareros, recepcionistas, electricistas, operador de procesos y para una fundición.
