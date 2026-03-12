Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional alerta sobre la nueva estafa en Bizum y cómo ser “buena persona” te puede dejar sin tu dinero

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la aplicación de pago instantáneo para conseguir dinero

Estos son los límites diarios para enviar y recibir Bizum

Aitana Solera

O. Casado

O. Casado

Son varias las estafas a través de Bizum que conocemos, pero la última nos ha llamado mucho la atención porque se aprovecha de la buena fe del receptor. 

La Policía Nacional ha explicado a través de su cuenta de Instagram el nuevo engaño que han detectado a través de la aplicación de pago instantáneo. El funcionamiento es muy sencillo: recibes un Bizum de un desconocido y al poco tiempo alguien se pone en contacto contigo y te dice que lo siente mucho, que se ha equivocado y que tú no eres el receptor de ese dinero. Te pide que se lo devuelvas y tú, como buena persona que eres, se lo devuelves. Pues te has quedado sin el dinero.

“Ese dinero puede venir de una cuenta robada y si lo devuelves puedes perderlo”, explica una agente de Policía, que añade que no devuelvas Bizum a desconocidos y que si has sido víctima de esta estafa te pongas en contacto con tu banco y denuncies.

Bizum inverso

Otras estafa a través de Bizum sobre la que ya ha alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) es el del llamado ‘Bizum inverso’. En este engaño el estafador hace creer a la víctima que va a recibir dinero cuando en realidad le está enviando una solicitud de pago. Aunque no es exactamente la misma maniobra, ambas comparten el mismo patrón: confundir al usuario para que autorice una operación o para que reenvíe dinero sin verificar bien qué ha pasado. 

