Hacienda avisa a los contribuyentes: no te va a devolver más de 300 euros por un mensaje en el móvil

Los cacos no se cansan de inventar y ahora que llega la época de la declaración de la renta, menos todavía. El phishing suele ser la opción elegida para hacerse pasar por algún organismo oficial y lograr engañar a los más incautos a través de SMS o un correo electrónico.

La Agencia Tributaria ha sido la última en avisar a los contribuyentes de una nueva estafa que ha detectado y que suplanta su identidad. El ciudadano recibe un SMS en el que finge ser la Agencia Tributaria y donde se le informa de que se le ha aprobado el reembolso de impuestos por valor de 311,29 euros. Para cobrarlo se adjunta un enlace al que sólo se puede acceder por móvil o tablet y que remite a un formulario con una interfaz similar a la de la web de la Agencia. En ella se muestra un supuesto número de expediente y un importe y se solicita el nombre completo y el número de contacto.

La Agencia Tributaria recuerda a los contribuyentes que nunca solicita por correo electrónico ni por mensaje información confidencial, económica o personal, número de cuenta ni número de tarjeta. Tampoco adjunta anexos con información de facturas u otro tipo de datos.

La estafa que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria / INFORMACIÓN

Para saber si la Hacienda tiene algo que notificarnos podemos entrar a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y comprobar las comunicaciones o notificaciones pendientes.