Hacienda pone la lupa en las criptomonedas: así rastreará ganancias ocultas en 2026

La Agencia Tributaria pondrá este año el foco en las operaciones con criptomonedas dentro de su plan de control para 2026. Hacienda intensificará la vigilancia sobre los contribuyentes que hayan operado con monedas virtuales y no hayan declarado correctamente las rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia o transmisión.

El organismo quiere reforzar especialmente la detección de patrimonios no justificados y de ingresos ocultos vinculados a criptoactivos. Para ello, prevé explotar con más intensidad la información disponible y utilizar herramientas de trazabilidad en blockchain, con las que podrá analizar perfiles de riesgo y seguir el rastro de determinadas operaciones.

El control sobre las criptomonedas forma parte del Plan de Control Tributario de 2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ese documento, la Agencia Tributaria también sitúa entre sus prioridades el comercio electrónico, el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos y la tributación de los creadores de contenido e influencers.

Lucha contra el fraude

En el caso de las criptomonedas, Hacienda quiere actuar sobre quienes hayan movido fondos en monedas virtuales sin reflejar esas operaciones en su declaración. El objetivo es detectar tanto ganancias no afloradas como posibles estructuras para ocultar patrimonio.

Junto a ese control, la Agencia Tributaria aprovechará la nueva información financiera que empezará a recibir este año para reforzar su lucha contra el fraude. Entre esos nuevos datos figuran las declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta y movimientos en cuentas financieras, una información que también servirá para perseguir ocultaciones de actividad económica y el uso de sociedades instrumentales.

Neobanca e influencers

Ese refuerzo del control alcanzará también a la llamada neobanca. Hacienda vigilará la utilización indebida de cuentas en entidades financieras digitales cuando existan indicios de que se usan para ocultar rentas o patrimonios en el exterior.

El plan incluye además un control prioritario sobre el comercio electrónico, tanto en la venta de bienes como en la prestación de servicios. La Agencia investigará fórmulas utilizadas para aparentar que determinadas entidades están realmente establecidas en la Unión Europea con el fin de alterar la tributación del IVA en ventas realizadas a través de plataformas online.

Otro de los frentes será el de los influencers y creadores de contenido. Hacienda continuará revisando su tributación y también analizará su residencia fiscal, un aspecto especialmente sensible en este tipo de actividad digital.

Más allá del entorno online, la Agencia Tributaria reforzará también el control sobre los alquileres turísticos, las operaciones inmobiliarias, las socimis, los grandes patrimonios, las multinacionales y sectores considerados de especial riesgo, como el de los hidrocarburos o determinadas actividades vinculadas a la economía sumergida.

Pero entre todos los objetivos fijados para 2026, uno de los más llamativos es el salto que Hacienda quiere dar en el control del universo cripto. La Agencia sitúa ya las criptomonedas entre sus áreas prioritarias de vigilancia fiscal y deja claro que este año aumentará la presión sobre quienes hayan operado con ellas sin declararlo correctamente.