Oferta de trabajo en Alicante: se buscan 40 operarios de producción para incorporación inmediata a jornada completa

Entre las funciones a desarrollar deberán supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos

Adecco busca 40 operarios de producción en Alicante

Adecco busca 40 operarios de producción en Alicante / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

La industria sigue siendo uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país y representa el 13,71 % del empleo total, según informe elaborado por GAD3 y que recoge Adecco.

Es por ello que la división especializada en flexibilidad y talento de Adecco busca operarios de producción por todo el país. La empresa de recursos humanos está buscando cerca de 4.200 personas para desarrollar funciones de manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos.

La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que está ofreciendo más vacantes (750) tras Cataluña, que se reparten entre sus tres provincias: Valencia es la que más posiciones necesita cubrir, 560, en Castellón hacen falta 150 operarios y en Alicante se busca incorporar otros 40 perfiles.

¿Qué trabajo realiza un operario de producción?

Según la oferta publicada por Adecco, las personas seleccionadas también tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos. 

El perfil que se busca es de personas dinámicas con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas.

El contrato que se ofrece a jornada completa con diferentes turnos según disponibilidad (mañana, tarde, noche) y con un salario según convenio colectivo. Se buscan personas para incorporación inmediata.

