El SEPE participa en la mayor feria virtual de empleo de verano en Europa: 1.600 puestos de trabajo para trabajar en 11 países

Si buscas trabajo para este verano el ‘European Job Day Seize the Summer’ es tu evento. El próximo 26 de marzo tendrá lugar la novena edición de esta jornada en la que participarán empresas de 11 países europeos que buscan personal para la temporada veraniega y que está organizada por EURES España y el SEPE.

Más de 56 empresas ofrecen más de 1.600 puestos de trabajo en hoteles, resorts, restaurantes y campings de Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y España, lo que la convierte en la mayer feria virtual de empleo de verano en Europa.

Los perfiles que se buscan son los destinados a puestos turísticos como animadores, socorristas, personal de servicio en restaurantes, bares y catering; chefs, personal de limpieza, recepcionistas, agentes de reservas, diversos perfiles de atención al cliente, etc.

Ventajas de participar en el ‘European Job Day Seize the Summer’

Las personas interesadas podrán subir su currículum a la plataforma y solicitar las ofertas registradas, contactar con empresas europeas y ser invitados a una entrevista online y recibir asesoramiento personalizado sobre las condiciones de vida y trabajo en el país de la oferta en la que vayas a trabajar.

Igualmente, el día del evento podrás seguir las presentaciones en directo.

Cómo participar en el ‘European Job Day Seize the Summer’

La inscripción al evento es gratuita, solo tienes que registrarte o iniciar sesión en la plataforma en la que EURES organiza sus ferias de empleo virtuales: https://europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register?event=50115