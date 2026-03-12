¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde

Una de las dudas más habituales para las personas que están cobrando el subsidio para mayores de 52 años es saber si merece la pena seguir percibiéndolo hasta la edad ordinaria de jubilación u optar por la jubilación anticipada cuando sea posible.

El subsidio para mayores de 52 años tiene como ventajas principales que se puede cobrar esta la edad de jubilación y que cotiza por el trabajador el 125 % de la base mínima, con el objetivo de no perder poder adquisitivo de cara al futuro. Por contra, la cuantía mensual del subsidio no es muy elevada: 480 euros.

Por su parte, la jubilación anticipada permite al trabajador jubilarse antes de la edad ordinaria, como máximo, dos años antes. Eso sí, existen penalizaciones por adelantar la edad de jubilación que dependan del tiempo que se adelante y de los años cotizados.

Teniendo claro estos dos aspectos, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha establecido un supuesto en su canal de Youtube para intentar aclarar qué sería más beneficioso para el trabajador.

Un trabajador que está percibiendo el subsidio para mayores de 52 años y quiere solicitar la jubilación anticipada: le quedaría de pensión 1.300 euros mensuales. Si decide esperar a la jubilación ordinaria el importe de su pensión sería de 1.550 euros. Si opta por seguir cobrando el subsidio durante esos dos años percibirá 480 euros mensuales por 24 mensualidades y por tanto cobrará 11.520 euros. Pero si opta por la jubilación anticipada, cobraría durante esos dos años 1.300 euros mensuales por 28 mensualidades, porque la pensión sí tiene paga extra, un total de 36.400 euros.

Así pues la diferencia es que con la jubilación anticipada ganaría 24.800 euros en esos dos años, por lo que ganaría 250 euros más de pensión cada mes. “Por tanto, la cuestión importante es: ¿Cuánto tiempo se necesitaría para compensar esos casi 25.000 euros que se dejarían de percibir? El cálculo es muy sencillo. Dividimos esos 24.800 euros entre 250 euros mensuales y nos da aproximadamente 99 meses, es decir, 7 años. Eso significa que la decisión de optar por el subsidio solo empezaría a ser económicamente rentable pasados 7 años después de nuestra jubilación”, explica Muñoz.

Solicitar dos simulaciones de jubilación

Así pues, el funcionario de la Seguridad Social lo que recomienda es solicitar dos simulaciones de jubilación, una a nuestra edad ordinaria de jubilación y otra dos años antes. Con estos datos se podría analizar la cuantía como hemos visto en el ejemplo anterior y tomar la decisión que más nos interese.

“Como norma general, te diré que teniendo en cuenta la pensión media de nuestro país, el punto medio de compensación se sitúa en torno a los 9 años, es decir, a partir de los 75 años es cuando compensa económicamente no haber solicitado nuestra jubilación anticipada”, añade Muñoz.

¿Y qué ocurre si en lugar de faltarnos dos años para jubilarnos nos falta menos? En este supuesto, Muñoz explica que la clave está en comparar tres variables:

Lo que se gana además cobrando la jubilación anticipadamente. La reducción permanente de nuestra pensión de jubilación. Cuánto tiempo tardaremos en recuperar esa diferencia.

“Como resumen general y teniendo en cuenta mi experiencia profesional, te diré que en el caso de dos años, normalmente interesa solicitar la jubilación anticipada. En el caso de que nos falte un año, en este caso la situación es más compleja y requiere hacer números de cada caso en concreto. Y en el supuesto de que solo nos falten 6 meses, normalmente interesa seguir cobrando el subsidio y jubilarnos a nuestra edad ordinaria de jubilación”, concluye el funcionario.