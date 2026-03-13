Estos trabajadores podrían llevarse un susto en la declaración de la Renta 2026

La llegada de la declaración de la Renta suele generar inquietud entre muchos contribuyentes. Para algunos, el temor tiene que ver con la posibilidad de cometer errores; para otros, con la opción de que el resultado salga a pagar. Cada campaña fiscal reactiva las mismas dudas: si habrá devolución, si tocará abonar una cantidad imprevista o si la situación personal y laboral del último ejercicio cambiará el balance final. Esa sensación de incertidumbre explica que cada año miles de personas revisen con especial atención sus nóminas, sus retenciones y sus circunstancias familiares antes de confirmar el borrador.

Ese miedo a llevarse un susto no responde necesariamente a una multa de Hacienda. En muchos casos, el problema es más simple: durante meses el trabajador ha visto una nómina algo más alta y ha dado por hecho que su situación fiscal estaba equilibrada, pero cuando llega el momento de presentar la declaración descubre que las cuentas no cierran del todo. La declaración anual actúa precisamente como una regularización entre lo que ya se ha pagado a cuenta mediante retenciones y lo que realmente corresponde abonar según el IRPF definitivo. Ahí es donde algunos contribuyentes pueden encontrarse con un resultado a ingresar que no esperaban.

Cambios en el IRPF

La explicación de este posible ajuste está en un cambio normativo aprobado a finales de 2022. El Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, modificó el Reglamento del IRPF para trasladar determinadas reducciones al sistema de retenciones aplicable desde el 1 de enero de 2023. En la práctica, eso supuso que determinados trabajadores pasaran a soportar una retención menor en sus salarios. El efecto fue claro: a quienes se sitúan en una franja de sueldos de entre 22.000 y 35.200 euros se les descontó menos IRPF cada mes, por lo que cobraron un líquido mensual más alto.

La rebaja de retenciones en nómina tras el cambio del Reglamento del IRPF puede traducirse después en un ajuste a ingresar ante Hacienda. / RICARD CUGAT - EPC

Por eso el susto puede aparecer cuando se presenta la declaración. Si a lo largo del ejercicio las retenciones fueron inferiores, puede ocurrir que la suma adelantada a Hacienda no alcance para cubrir la cuota total del IRPF calculada al cierre del año. Cuando eso sucede, la declaración regulariza la situación y exige ingresar la diferencia entre lo ya retenido y lo que realmente correspondía pagar. Esa es la lógica que explica que el ajuste pueda moverse, según los casos, en una horquilla de entre 400 y 900 euros, aunque no se trate de una cifra fija ni automática para todos. El resultado dependerá de variables como las cargas familiares, la situación personal, el número de pagadores o el nivel exacto de ingresos obtenidos. En otras palabras, no todos los trabajadores incluidos en ese tramo salarial tendrán el mismo desenlace al presentar el Modelo 100 de la Renta.

Tampoco el impacto será idéntico dentro de esa franja de rentas. El ajuste tenderá a ser más moderado en quienes se aproximen al límite superior de 35.200 euros, porque en esos supuestos la distancia entre el IRPF que realmente les corresponde y lo retenido durante el año suele ser menor. En cambio, el desfase puede ser más acusado cuanto más cerca esté el salario de los 22.000 euros, especialmente si además concurren cargas familiares. La razón es que en esos perfiles las retenciones aplicadas en nómina fueron más bajas.

Noticias relacionadas

Deducciones

A ese posible ajuste hay que sumar otro elemento importante: las deducciones y circunstancias personales pueden alterar el resultado final, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma. Y es que, la declaración no se limita a trasladar de forma automática lo retenido en la nómina, sino que recalcula el impuesto real en función del salarioy de los datos personales y familiares del contribuyente. Por eso, el hecho de haber tenido retenciones más bajas no implica siempre el mismo desenlace. Habrá casos en los que determinadas deducciones amortigüen ese desfase, y otros en los que no basten para evitar un resultado a pagar.