Agricultura
Apicultores profesionales dan las claves para que no te den jarabe por miel: "La fea, la que se pone dura tras un tiempo, es la de calidad"
El sector anima a los consumidores a leer el etiquetado para evitar producto fraudulento
Mariola Riera
«Cuando pasa un tiempo, la miel cristaliza, digamos que se pone fea, como dura... Pues esa fea es la miel buena». Palabra de experto.
Hay que hacer caso a José Manuel Estrada, un veterano apicultor de Bimenes que ha decidido sumarse a la campaña «Huye de mezclas. Miel de verdad y de proximidad» emprendida por la organización Coag por toda España y que ha recalado en Asturias. Estrada y otros muchos están dispuestos a enseñar a la gente cómo catar la miel, cómo elegir la buena y despreciar las imitaciones. El objetivo: que no te den jarabe por miel.
Este martes estuvieron en Oviedo dispuestos a convencer al consumidor que vale más rascarse un poco el bolsillo para asegurarse llevar a casa un producto de calidad, de cercanía, elaborado en el territorio, y no otro que llega de lejos, más barato, pero también de menos calidad o que directamente no es miel. Los apicultores asturianos, unos 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares, han comenzado a moverse.
Consejos
Lo primero, ese consejo de que la miel buena es esa que se pone dura cuando lleva un tiempo en casa. Tiene su explicación en el tratamiento del producto, como apunta Verónica Escorial, una madrileña afincada en Lena y que desde hace ocho años es apicultora profesional. «La miel dura, cristalizada te da garantía de calidad. Porque la que es un fraude al estar mezclada con jarabes, azúcares o ultrafiltrada, no cristaliza. El motivo es que para efectuar las mezclas le quitan el polen, que es el componente que al analizarlo nos da la información del origen del producto. Pero se retira para evitar esa información y que sea más fácil falsificar el etiquetado. Entonces sin polen, la miel no se pone dura».
Otro consejo de Escorial es leerse bien la etiqueta. «Cuando veas que pone mezcla de mieles, desconfía», apunta rotunda la apicultora. «Más que nada porque de momento no se pone el porcentaje, algo que sí estarán obligados a hacer desde julio. Pero de momento no sabes cuánto tiene una miel de española y del resto de países que figuran en la etiqueta. Hemos avanzado mucho en exigir un etiquetado completo, pero todavía queda».
La campaña de los apicultores asturianos, en la que participa la IGP Miel de Asturias, se apoya en datos: el 51% de las analizadas en la frontera por la UE son sospechosas de fraude; el 80% de las comercializadas al por menor en la UE son mezclas. España produce unas 33.000 toneladas –en Asturias oscila mucho de un año a otro, en función de las condiciones, aunque ronda las 200 toneladas anuales– que son suficientes para cubrir el consumo doméstico. A pesar de ello, en 2024 se importaron 35.572 toneladas de miel procedentes de más de 40 países.
Precios
La barrera de los precios está ahí. «El coste de producción para un apicultor asturiano es de 5,50 euros el kilo, no podemos bajar más. El de la importada ronda los 1,90 euros. Es difícil competir», explica Verónica Escorial, quien incide además en otras ventajas de consumir miel de kilómetro cero. «Tiene muchas más propiedades, por un lado. Pero hay que pensar en la apicultura como forma de asentar gente en el territorio y también de cuidar el medio ambiente, porque las abejas son claves para la polinización».
José Manuel Estrada remata: «Lo de fuera fraudulento no es miel, es un sucedáneo. La miel nuestra, la de Asturias, esa es la auténtica».
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