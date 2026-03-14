Despiden a una trabajadora porque su empresa pasó de un local de 200 metros cuadrados a otro de 21
La demandada consideraba que esto era suficiente para motivar el despido de la mujer
EFE
Un cambio de local parece ser el motivo de despido para una trabajadora de un comercio ubicado en un centro comercial de San Javier (Murcia). Según una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) la empresa consideró que pasar de un local de 200 metros cuadrados a otro de 21 era una causa objetiva para el despido, pero no ha sido así.
El TSJRM, según recoge EFE, ha desestimado el recurso de la empresa y ha decretado que el despido fue improcedente ya que no costa que la rescisión del contrato de arrendamiento del local fuera por alguna circunstancia relacionada con la propia situación empresarial, como la disminución de ventas o el incremento de los gastos de mantenimiento del inmueble.
Aunque en primera instancia se condenó a la empresa a la readmisión de la empleada o a pagarle una indemnización de casi 8.000 euros, el TSJRM ha condenado a la empresa al pago de las costas generadas con su recurso, aunque limita su cuantía a 800 euros.
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