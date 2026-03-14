José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’: “Si convives con tus padres o abuelos puedes pagar menos impuestos”

Cada campaña de la declaración de la renta trae consigo nuevas dudas para miles de contribuyentes. Entre ellas, una de las menos conocidas tiene que ver con la posibilidad de incluir a padres o abuelos en la declaración. Según explica José Ramón, autor de Tu Blog Fiscal, cumplir ciertos requisitos puede permitir pagar menos impuestos gracias a un aumento del mínimo personal y familiar.

Cómo incluir a tus padres o abuelos en la declaración de la renta

La normativa del IRPF contempla una ventaja fiscal para quienes conviven con ascendientes. Es decir, con padres, madres, abuelos o abuelas. Esta medida busca reconocer que el contribuyente puede estar asumiendo gastos relacionados con el cuidado o mantenimiento de estas personas.

El autor de Tu Blog Fiscal resume la clave de esta deducción de forma clara: “Si convives con tus padres o abuelos y cumplen ciertas condiciones, Hacienda considera que tienes a una persona a tu cargo”.

En ese caso, el contribuyente puede beneficiarse en la declaración de la renta. Este mínimo es la parte de ingresos que no tributa en el IRPF, por lo que aumentarlo implica pagar menos impuestos.

Requisitos que deben cumplir

Para poder aplicar esta deducción en la declaración de la renta, la Agencia Tributaria exige cumplir varios requisitos.

El primero es la edad o situación personal del ascendiente. Debe tener 65 años o más. También se puede aplicar si tiene una discapacidad reconocida, independientemente de su edad.

El segundo requisito es la convivencia con el contribuyente. Es decir, el padre, madre o abuelo debe vivir en el mismo domicilio durante el año fiscal o al menos la mayor parte del tiempo.

Otro punto importante son los ingresos del ascendiente. Para poder incluirlo en la declaración de la renta, sus rendimientos anuales no pueden superar los 8.000 euros netos.

Además, el ascendiente no debe presentar su propia declaración de la renta con ingresos elevados. Si lo hace y supera ciertos límites, el contribuyente ya no podrá aplicarse la deducción.

Cuánto se puede ahorrar en la declaración de la renta

Cuando se cumplen todos los requisitos, el contribuyente puede beneficiarse de un aumento del mínimo personal y familiar. Esto no es una deducción directa que se reste del impuesto, sino una cantidad de ingresos que queda exenta de tributación.

Dependiendo de la situación familiar y de la edad del ascendiente, el ahorro puede ser significativo. Algunas estimaciones indican que incluir a padres o abuelos en la declaración de la renta puede suponer hasta unos 2.550 euros de ventaja fiscal en determinados casos.

Esta cifra puede variar según la comunidad autónoma, el nivel de ingresos del contribuyente y otras circunstancias personales que también influyen en el cálculo del IRPF.

A pesar de que esta posibilidad existe desde hace años, muchos contribuyentes no saben que pueden incluir a sus padres o abuelos en la declaración de la renta si conviven con ellos.

Noticias relacionadas

La campaña del IRPF suele centrarse en deducciones más populares, como las relacionadas con vivienda o familia numerosa, mientras que otras ventajas fiscales pasan más desapercibidas.