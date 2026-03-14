Pedro Becerro, experto financiero, explica cómo funciona el cobro de una nómina: "Es posible que algún concepto o retención aplicable cambie en los próximos años"
El conocimiento de términos como los devengos, las deducciones y el salario neto permitiría a los trabajadores gestionar mejor sus finanzas y valorar posibles beneficios fiscales
Alejandro Navarro
Una de las principales fuentes de ingresos de una persona es la nómina, entendida como el beneficio que se obtiene de una actividad profesional. Según comenta Pedro Becerro en su libro 'Mejora tus finanzas personales', comprender cómo funciona nuestro salario es un paso fundamental para poder gestionar nuestras finanzas de una forma más eficiente.
Conceptos clave para entender la nómina
Conocer los distintos conceptos asociados a la nómina puede ahorrarnos muchos problemas, e incluso nos permite valorar si deberíamos aplicar posibles beneficios fiscales para reducir los impuestos que se pagan. De esta forma, podríamos ser capaces de aumentar nuestros ingresos.
Según comenta Becerro, para comprender cómo se aplica la nómina debemos tener en cuenta cuatro conceptos clave:
- Devengos o salario bruto: Se trata de la cantidad monetaria total que paga la empresa al trabajador, antes de deducir los impuestos y otras prestaciones asociadas
- Deducciones: Impuestos o prestaciones adicionales que se deducen directamente del importe pagado por la empresa. Aquí se incluye el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social
- Líquido a percibir o salario neto: Esta sería la cuantía real que recibe el trabajador, que se obtiene al restarle las deducciones a nuestro salario bruto
- Aportaciones de la empresa: Aparte del salario bruto, la empresa paga impuestos adicionales que se asocian a cada trabajo. Estos impuestos suelen suponer un 30% de coste añadido para las empresas en forma de impuestos. Además, algunas compañías suelen incluir estas aportaciones en la nómina, de manera informativa
La subida del Salario Mínimo Interprofesional
Actualmente, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España habría sufrido aumentos, permitiendo a los trabajadores recibir al menos 1.221 euros mensuales por desempeñar su actividad profesional. Según señalan los expertos, esta medida se aplica a todas las actividades económicas, ya sea agricultura, industria o sector servicios, entre otros.
El salario mínimo, correspondiente a los devengos o salario bruto, se dividiría en 14 pagas a lo largo del año. Además, esta subida del SMI se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, permitiendo a sus receptores librarse de la tributación del IRPF.
A nivel general, el aumento del salario mínimo se plantea objetivos clave como una atención efectiva a los trabajadores, el impulso del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio, además de promover un crecimiento y recuperación de la actividad económica que se mantenga en los próximos años.
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