¿Vas a solicitar una incapacidad permanente? Este consejo te evitará problemas

La reciente aprobación de cambios legales en materia laboral ha introducido novedades importantes para los trabajadores que solicitan una incapacidad permanente. Así lo explica el abogado laboralista Miguel Benito, conocido en redes sociales como Empleado Informado, donde divulga contenidos sobre derechos laborales.

En uno de sus vídeos, el letrado destaca que la nueva normativa ha modificado la relación entre la incapacidad permanente y el mantenimiento del empleo. “Hace poco se aprobó una ley muy beneficiosa para los trabajadores”, señala.

Según explica, la principal novedad es que la concesión de una incapacidad permanente ya no implica automáticamente la pérdida del puesto de trabajo. “Establece que, cuando se te conceda una incapacidad permanente, no pierdes automáticamente tu puesto”, afirma.

De hecho, la ley permite solicitar una adaptación del puesto o incluso valorar la compatibilidad con el trabajo, dependiendo de cada caso concreto. “Puedes pedir que te lo adapten y, en algunos casos y si tú quieres, podrías compatibilizarlo”, añade.

Sin embargo, el abogado advierte de que esta medida ya está siendo matizada por nuevas disposiciones que introducen un requisito fundamental. “Cuando te concedan la incapacidad permanente, contarás con diez días para avisar a la empresa de que quieres que te busquen otro puesto adaptado”, explica.

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Este plazo resulta determinante, ya que la falta de comunicación puede tener consecuencias directas en la relación laboral. “Si en esos diez días no notificas nada, la empresa podrá darte automáticamente de baja y no contar más contigo”, alerta.