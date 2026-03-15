Una persona en paro puede llegar a cobrar más de 17.000 euros con los subsidios del SEPE
En los últimos años, las distintas reformas legales y ajustes presupuestarios han ido modificando los requisitos, cuantías y duración de esta prestación contributiva, conocida como el paro
Marcos Rodríguez
La protección por desempleo ha cambiado y muchas personas no lo saben. Estar en paro puede dar derecho a ayudas mensuales durante largos periodos, y en algunos casos la suma total supera los 17.000 euros. No se trata de un cheque único, sino de subsidios que se cobran mes a mes si se cumplen los requisitos.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestiona los subsidios asistenciales para quienes han agotado el paro o no han cotizado lo suficiente para cobrar la prestación contributiva, las llamadas “lagunas de cotización”.
Tras la reforma reciente del sistema, las ayudas se han simplificado y sus cuantías se calculan como un porcentaje del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el indicador público que se usa como referencia en muchas prestaciones.
Cuánto se cobra realmente y durante cuánto tiempo
Las cuantías son mensuales y decrecientes por tramos:
- Primeros 6 meses: 95% del IPREM, en torno a 570 euros al mes
- Del mes 7 al 12: 90% del IPREM, unos 540 euros mensuales
- A partir del año: 80% del IPREM, alrededor de 480 euros al mes
La duración depende de la situación personal, pero en varios supuestos puede alcanzar hasta 30 meses. Si se multiplican los importes más altos por ese periodo máximo, el total acumulado puede rondar 17.100 euros. Esa es la cifra llamativa, aunque conviene insistir: no se cobra de una sola vez, sino mediante pagos mensuales y con revisiones periódicas.
Existe además el ya famoso subsidio para mayores de 52 años, que mantiene la cuantía mensual y cotiza para la futura pensión de jubilación, lo que lo convierte en una de las ayudas más relevantes del sistema.
Requisitos clave para acceder
Los criterios son estrictos y están regulados oficialmente. Entre los principales:
- Estar en situación legal de desempleo.
- Mantener la inscripción como demandante de empleo.
- No superar el límite de rentas personales (habitualmente el 75% del salario mínimo).
- Haber agotado el paro o no tener derecho a la prestación contributiva.
Además, cada subsidio exige condiciones específicas de edad, cotizaciones previas o responsabilidades familiares.
Qué ha cambiado con la reforma
El nuevo modelo busca simplificar el sistema, eliminar duplicidades y facilitar la compatibilidad entre ayuda y empleo. También se han reducido trámites y tiempos de espera en algunos casos.
Para comprobar el derecho exacto y simular importes, la vía más fiable es la sede electrónica del SEPE, donde se detallan requisitos, documentación y plazos actualizados.
En un contexto de incertidumbre laboral, entender bien estas ayudas marca la diferencia entre no cobrar nada o contar con un respaldo económico sostenido mientras se busca empleo.
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