¿Es posible hacer un testamento sin que tu pareja lo sepa? Un abogado lo explica

Cada vez más personas recurren a redes sociales como TikTok para resolver dudas legales cotidianas. Una de las preguntas que más curiosidad ha despertado recientemente es si se puede hacer un testamento sin que la pareja se entere. El abogado y divulgador jurídico @davidjimenezabogado ha respondido a esta cuestión.

En su explicación, el experto aclara que sí existen maneras de hacerlo, aunque advierte de que no todas son igual de recomendables.

El testamento manuscrito: posible, pero poco aconsejable

El abogado explica que una de las opciones sería recurrir al llamado testamento ológrafo, es decir, un testamento escrito a mano por la propia persona.

Según comenta en su vídeo:

“Puedes hacer un testamento manuscrito, el testamento ológrafo se llama, y luego lo guardas en algún sitio para que nadie lo pueda localizar”.

Sin embargo, el experto advierte rápidamente de los riesgos que tiene esta opción. Al no pasar por notaría, el documento podría perderse o incluso ser destruido, lo que provocaría que no se tuviera en cuenta tras el fallecimiento.

“¿Es recomendable? No. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque ese testamento puede desaparecer, alguien lo puede destruir y entonces aparecería una sucesión intestada”.

En ese caso, la herencia se repartiría conforme marca la ley y no según la voluntad de la persona que redactó el documento.

La opción que recomienda el abogado para mantener la privacidad

Frente a esa alternativa, el abogado propone una solución mucho más segura si se quiere mantener la discreción: hacer el testamento ante notario, pero sin llevarse copia a casa.

Explica que cuando se firma un testamento en notaría, normalmente el notario entrega al testador una copia simple del documento para que recuerde su contenido. No obstante, esta copia no es obligatoria.

Tal y como señala en su explicación:

“Cuando tenemos algún testamento y queremos garantizar la máxima privacidad, lo que hacemos es que no sacamos esa copia simple”.

De esta forma, la persona firma el testamento en la notaría y se marcha sin ningún documento físico, evitando que pueda ser encontrado en su domicilio.

El secreto profesional protege el contenido del testamento

El abogado también recuerda que quienes intervienen en este tipo de trámites están obligados a respetar el secreto profesional, por lo que el contenido del testamento no puede ser revelado.

“Los profesionales que intervenimos en esto, notarios, abogados o quien intervenga, estamos obligados por secreto profesional a no comentar nada a nadie”.

Por eso, asegura que en muchos casos esta fórmula es la más recomendable para quienes quieren dejar su herencia organizada sin que su entorno lo sepa.

Un trámite más común de lo que parece

Esta situación, según los expertos, es más habitual de lo que parece. Muchas personas quieren planificar su herencia con discreción, ya sea por cuestiones familiares, patrimoniales o personales.

La clave, concluye el abogado, es optar siempre por vías legales y seguras, evitando soluciones que puedan poner en riesgo que la última voluntad se cumpla.