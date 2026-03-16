Condenado un trabajador a dos años de cárcel y a devolver a plazos los 60.000 euros que le robó a su empresa
El comercial se apropiaba de los pagos en efectivo de los clientes y realizaba pedidos de productos en su nombre que luego entregaba a terceros y se quedaba con el dinero
EFE
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de cárcel al comercial de una empresa por un delito continuado de apropiación indebida en concurso y otro de falsedad en documento mercantil. El trabajador se apoderó de 60.000 euros a través de varios engaños. El texto, que recoge EFE, también indica que el trabajador tendrá que devolver este importe en varios plazos hasta 2029.
El comercial, que trabajaba en San Pedro del Pinatar, se apoderaba de forma indebida de cobros que los clientes realizaban en efectivo, y que aparecían como deudores en la contabilidad de la mercantil. En otras ocasiones, utilizaba el nombre de clientes para, sin su autorización y conocimiento, realizar pedidos de productos que luego entregaba a terceros, quedándose con el dinero en efectivo que estos le abonaban.
Con el fin de no ser descubierto, dice la Audiencia, firmaba los albaranes de entrega y los dejaba en la administración de la empresa, "simulando haber hecho la entrega de la mercancía al cliente al que había facturado".
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