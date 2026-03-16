Gonzalo Bernardos, economista: “Si el Gobierno quiere ayudar a los que menos tienen, que no subvencione nada, que baje las retenciones del IRPF”
El economista ha analizado la subida de los precios de la gasolina y los denominados 'efecto cohete y efecto pluma'
La guerra en Oriente Medio sigue su avance y el precio del petróleo está en el punto de mira de muchos debido a la subida de los precios de la gasolina.
En el especial de ‘El Objetivo: la factura del caos’, de LaSexta, presentado por Ana Blanco, el economista Gonzalo Bernardos analizaba el impacto económico de este conflicto bélico. En este sentido, comentaba el tan comentado ‘efecto cohete y efecto pluma’, que viene a ser cómo suben muy rápidamente los precios del combustible pero que luego bajen muy despacio.
"El efecto cohete es cómo te pueden subir los precios de la gasolina sin que a ellos les suba el precio del petróleo. Porque los precios del petróleo siempre se miden a futuro y tú lo compras con bastante antelación", ha señalado el experto. "Entonces, cuando el ministro dice 'estamos muy pendientes, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia actuará'. Nada de nada, de nada, porque el efecto cohete y el efecto pluma no se han inventado hoy. Existe desde hace muchísimo tiempo y nadie le ha puesto coto a las gasolineras por una parte y a las petroleras por otra", ha apuntado.
Con respecto al efecto pluma, Bernardos comenta que consiste "en que te dicen que cuando baja el precio del petróleo ellos no lo pueden bajar de la misma manera porque ya han comprado el petróleo o, en el caso de la gasolinera, la cuba". "Por lo tanto, es una situación absolutamente incoherente", ha reseñado.
"La gran preocupación es que en este momento determinados empresarios poco sensatos quieran aprovecharse. Cuando el empresario te dice 'sí, sí, sí, que baje el IVA'. Cuando baja el IVA hay una parte que se beneficia al consumidor y otra parte que se beneficia la empresa. Y ellos dicen 'mira, ahora que hay jaleo me voy a beneficiar', porque claro, ese es un dinero que en el fondo va del Estado a determinados empresarios y que luego lo acabamos pagando todos los españoles en base a impuestos", ha asegurado.
Ayudas del Gobierno
En este sentido, Bernardos ha opinado que "si el Gobierno quiere ayudar a aquellos que menos tienen, que no subvencione nada, lo que tiene que hacer es cogerles, bajarles las retenciones al IRPF, que tenga más dinero cada mes y de esa manera coger y que ellos puedan comprar lo que deseen”.
Por último, ha explicado que “si nosotros mantenemos los precios más bajos, consumiremos más petróleo, más dinero irá al extranjero, peor nos irá. Cuando vea que le ha llegado dinero a través de la reducción del IRPF, que el precio es muy alto, intentará coger el transporte público y ahorrar gasolina", ha concluido.
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