El SEPE busca camareros para trabajar en Alicante: hoteles, restaurantes y cafeterías buscan trabajadores

El turismo y la hostelería son dos de los sectores más importantes en la provincia de Alicante. La profesión de camarero es un empleo que tiene mucha demanda en esta zona, sobre todo en los meses estivales. Bares, restaurantes, hoteles y chiringuitos necesitan de estos trabajadores para dar servicio a sus clientes.

Benidorm, Torrevieja, Alicante, Calp o Xàbia reciben cada año miles de turistas nacionales e internacionales que potencian el sector de la hostelería que ve cómo necesitan reforzar sus plantillas.

Esto provoca que el sector ofrezca numerosas oportunidades de empleo. De hecho, es habitual encontrar ofertas de camarero en portales de empleo, en el propio Servicio Valenciano de Empleo (Labora) y a través del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).

Entre las habilidades más valoradas en esta profesión destacan el trato amable con los clientes, la capacidad de trabajar bajo presión, la rapidez en el servicio y el trabajo en equipo. En una provincia como Alicante también resulta muy útil hablar idiomas, especialmente inglés, ya que muchos turistas extranjeros visitan la zona durante todo el año.

No hay que perder de vista que también es un trabajo duro, con turnos de largas horas de trabajo que pueden incluir trabajar de noche, durante fines de semana o días festivos. En ocasiones también estos puestos son cubiertos por jóvenes que buscan así abrirse camino en el mercado laboral o simplemente lograr ingresos extra para compatibilizar con sus estudios.

Ofertas para trabajar de camarero en Alicante

En ‘Empléate’, el portal de empleo del SEPE, hay numerosas ofertas para trabajar de camarero en la provincia de Alicante. Estas son algunas de las más destacadas: