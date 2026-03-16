El SEPE busca camareros para trabajar en Alicante: hoteles, restaurantes y cafeterías buscan trabajadores
Tanto para trabajos en la temporada estival como para todo el año, este perfil de trabajadores son muy solicitados en la provincia
El turismo y la hostelería son dos de los sectores más importantes en la provincia de Alicante. La profesión de camarero es un empleo que tiene mucha demanda en esta zona, sobre todo en los meses estivales. Bares, restaurantes, hoteles y chiringuitos necesitan de estos trabajadores para dar servicio a sus clientes.
Benidorm, Torrevieja, Alicante, Calp o Xàbia reciben cada año miles de turistas nacionales e internacionales que potencian el sector de la hostelería que ve cómo necesitan reforzar sus plantillas.
Esto provoca que el sector ofrezca numerosas oportunidades de empleo. De hecho, es habitual encontrar ofertas de camarero en portales de empleo, en el propio Servicio Valenciano de Empleo (Labora) y a través del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
Entre las habilidades más valoradas en esta profesión destacan el trato amable con los clientes, la capacidad de trabajar bajo presión, la rapidez en el servicio y el trabajo en equipo. En una provincia como Alicante también resulta muy útil hablar idiomas, especialmente inglés, ya que muchos turistas extranjeros visitan la zona durante todo el año.
No hay que perder de vista que también es un trabajo duro, con turnos de largas horas de trabajo que pueden incluir trabajar de noche, durante fines de semana o días festivos. En ocasiones también estos puestos son cubiertos por jóvenes que buscan así abrirse camino en el mercado laboral o simplemente lograr ingresos extra para compatibilizar con sus estudios.
Ofertas para trabajar de camarero en Alicante
En ‘Empléate’, el portal de empleo del SEPE, hay numerosas ofertas para trabajar de camarero en la provincia de Alicante. Estas son algunas de las más destacadas:
- Camarero con conocimientos de inglés y experiencia para un bar restaurante en Los Montesinos. Se ofrece un contrato indefinido.
- Se busca un camarero para un contrato de sustitución de una baja maternal en Alicante, bonificado para menores de 30 años. Se pide una experiencia de 12 meses. Se ofrece una jornada parcial de 30 horas semanales.
- Camarero con un año de experiencia para trabajar en Calp. Se ofrece un contrato temporal.
- Camarero para trabajar en Colinas Golf and Country Club en Orihuela. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 25.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Camarero para trabajar en un hotel en Benidorm con conocimientos de inglés. Se ofrece un contrato fijo-discontinuo a jornada completa.
- Camarero para trabajar en La Nucia. Se valora experiencia y se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial de entre 35 y 37 horas semanales con turnos rotativos.
- Camarero de sala para Calp. Se busca a una persona con experiencia en el servicio de un año y se valorará tener un nivel medio de inglés y carné de manipulador de alimentos. Se ofrece un contrato indefinido con turnos alternos.
- Camarero para un restaurante en Teulada. Se busca un joven con ganas para un contrato temporal de verano pero con opción a fijo. El horario es de cenas y sábados para las comidas y se valorará tener conocimientos de inglés.
- Camarero para un bar/restaurante en el centro de Benidorm. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada de 30 horas semanales por las tardes.
- Se busca un camarero para trabajar en Torrevieja y Orihuela Costa con conocimientos de inglés para un contrato indefinido.
- Un hotel en Benimantell busca un camarero de sala. Se valorará experiencia aunque no es imprescindible. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos.
- Se buscan 10 camareros para un nuevo bar en La Vila Joiosa para todo el año. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
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