¿Te vas de viaje estando de baja médica? El abogado laboralista Juanma Lorente explica qué puede pasar

¿Es legal irte de viaje estando de baja médica? El abogado laboralista Juanma Lorente, muy activo en redes sociales, ha lanzado una advertencia que puede meter en un lío a más de un despistado. Y es que, un simple papel podría salvarte de un despido en el caso de verte en la siguiente situación. “Hay mucha gente que tiene programado un viaje desde hace seis meses y que justo cuando se va a ir de viaje está de baja médica”, comenta Lorente. El letrado señala que, si te "pillan" de viaje estando de baja, las consecuencias pueden ser "bastante negativas" para el trabajador o trabajadora. Pero, ¿qué hacer para evitarlo? ¿tienes que cancelar el viaje?

¿Has recibido una carta de despido y no te convence? Esto es lo que puedes hacer / Eva Abril

Cancelar planes o irte de viaje estando de baja

Hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida y enfermedades que no te impiden poder viajar al no ser perjudiciales para el proceso de recuperación. Juanma Lorente señala que, antes de hacer las maletas e irte de viaje "debes ir a tu médico y pedirle una autorización". “Debes comentarle dónde vas a ir de viaje, qué vas a hacer y si a tu médico le parece bien y cree que no hay ningún problema con tu baja, pues vas a ir mucho más tranquilo”, comenta.

Motivos de "respaldo"

Según Lorente hay dos motivos de peso para solicitar esta autorización: la primera razón es que si la empresa ve que te has ido de viaje y después te despide, "el despido va a ser, con casi total probabilidad, improcedente o incluso nulo". Además, también advierte que si tu médico te da la autorización, "lo más normal es que no te coincida ninguna revisión de tu baja médica durante tu viaje”.

También señala algo muy importante (y razón de peso que te puede dejar sin trabajo): ¿qué ocurre si estás de baja pero no tenías unas vacaciones acordadas anteriormente? “Si tú no vas a una revisión de tu baja médica estando de viaje, el médico te va a dar de alta automáticamente y al día siguiente deberías estar trabajando. Y si no lo estás, pues la empresa te va a despedir y con razón, de manera disciplinaria y sin indemnización”.