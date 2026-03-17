¿Se puede desheredar a un hijo por no cuidar a sus padres? La abogada Laura Lobo lo aclara

¿Puedes desheredar a un hijo que no te cuida? Esta es una de las dudas más habituales en el ámbito familiar cuando llega la hora de formalizar o gestionar una herencia y existen conflictos con los descendientes. Y es que, la gestión de desheredar a un hijo puede ser tan difícil como la decisión tomada. La abogada experta en herencias y familia Laura Lobo lo explica: la clave está en saber diferenciar lo que se entiende por cuidados y la obligación legal.

¿Desheredar por falta de cuidados?

“Los hijos deben prestar alimentos a los padres en el caso de que ellos no puedan hacerlo”, señala Laura Lobo. Sin embargo, este concepto no implica atención personal o soporte emocional, sino algo muy concreto (y sí, bastante más frío): “facilitarle los medios básicos para el sustento, vestido, habitación, asistencia médica”. Es decir, se trata de cubrir necesidades económicas y materiales cuando los progenitores no pueden mantenerse por sí mismos. En este sentido, la abogada aclara que la ley “no supone que tengan la obligación de llamarles o de ir a visitarles o de acompañarles al médico o de preocuparse si necesitan algo”. Y es que los cuidados más personales, del día a día y los que normalmente los padres esperan, no se incluyen en la prestación de alimentos.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

Así que no, como explica Lobo, "la falta de cuidados por sí misma no es una causa de desheredación”. Que un hijo no visite a sus padres, no se hable con ellos ni se preocupe por su bienestar no basta para desheredarle.

"Elementos suficientes"

A muchos les puede parecer injusto, pero la legalidad contempla que existan "elementos suficientes" para que un proceso de desheredación prospere. El motivo es que no se dé le caso contrario: que conflictos familiares que perjudican a los hijos les dejen sin herencia de forma injusta. No obstante, si se quiere y se considera justo desheredar a un hijo es necesario encontrar estas razones que legalmente lo justifiquen. En este sentido, Laura Lobo introduce un matiz muy relevante: “las consecuencias derivadas de una falta de cuidados sí que puede ser una causa de desheredación”. Por ello, cada caso debe analizarse de forma individual. “Las desheredaciones son complejas y hay que estudiar cada caso concreto para ver si concurren elementos suficientes para que la desheredación prospere”.

En definitiva, si quieres iniciar este proceso debes saber que puede alargarse mucho, ser complejo y vas a necesitar razones y respaldo jurídico que te eviten problemas en un futuro.