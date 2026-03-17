Hacienda confirma el calendario de la declaración de la Renta: estas son las fechas clave para acceder al borrador

La campaña declaración de la Renta 2025-2026 ya tiene las fechas oficiales confirmadas por la Agencia Tributaria. Será a partir del 8 de abril cuando los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio de 2025. El proceso tendrá su límite el 30 de junio para "cerrar" la campaña hasta el próximo año, pero hay otras otros datos clave que debes tener en cuenta para organizar tu calendario, que incluyen no solo las fechas de comienzo y fin de campaña, sino las solicitudes de ayuda telefónica o presencial por parte de trabajadores de Hacienda.

Fechas clave de la campaña de la Renta 2025

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un croquis con las fechas para confeccionar la declaración de la Renta y Patrimonio de 2025. Estas fechas incluyen, el 8 de abril: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025: esta es la fecha inicial en la que puedes acceder al borrador de la renta y realizar consultas si fuera necesario.

Citas telefónicas para la declaración de la Renta

En este sentido, si tienes dudas y necesitas atención o ayuda para confeccionar tu declaración de la renta, desde el 29 de abril hasta el 29 de junio puedes solicitar una cita telefónica para que te ayuden a confeccionar la declaración. El periodo de llamadas para realizar la renta telefónicamente comienza el 6 de mayo y finalizará el mismo día de cierre de la campaña, el 30 de junio.

Declaración de la Renta presencial

Si prefieres asistir presencialmente a la Agencia Tributaria para hacer la declaración, desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio puedes solicitar cita previa. Las fechas de atención presencial comprenden desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026.

Este es el mensaje que informa si Hacienda te va a devolver dinero y cuándo / Eva Abril

Cómo solicitar el borrador de la declaración de la renta

Solicitar el borrador de la renta es el paso más importante y el punto de partida para saber si Hacienda nos devolverá dinero o si debemos pagar. Existen tres formas principales de acceder a este documento a través del servicio Renta Web: con certificado electrónico o DNIe, con número de referencia, o con Cl@ve PIN. Todas las opciones requieren una identificación segura, pero permiten una gestión cómoda y 100% online. Una vez dentro, el contribuyente podrá revisar sus datos fiscales, modificar el borrador si es necesario y enviarlo directamente a Hacienda.

Ahora bien, si tienes dudas con la renta, deberás considerar pedir cita presencial o telefónica para que te ayuden antes de presentar el borrador.

Cómo pedir cita previa con Hacienda

Para quienes prefieran confeccionar la declaración de la renta 2025 con ayuda de la Agencia Tributaria, es obligatorio pedir cita previa en las fechas señaladas anteriormente. Esto se puede hacer por internet (con NIF/NIE, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia), o a través de los teléfonos 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (automáticos), o bien en los números 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (atención personal), de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Certificado electrónico, número de referencia o Cl@ve PIN

Si se elige el certificado electrónico o el DNIe, bastará con seleccionar esta opción en el portal Renta Web y seguir las instrucciones para acceder al borrador. Esta modalidad requiere tener un certificado válido emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o un DNI con chip. La opción del número de referencia es una de las más utilizadas, ya que solo exige el NIF, la fecha de caducidad del DNI o el número de soporte del NIE, además del valor de la casilla 505 de la renta de 2023. Si no se presentó declaración el año pasado, se puede usar un número de cuenta bancaria. Por su parte, la Cl@ve PIN ofrece acceso seguro mediante un código temporal que se recibe por SMS tras registrarse en el sistema.

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Renta web

La Renta Web es la plataforma centralizada que facilita todo el proceso. Permite combinar la simplicidad del antiguo borrador con las opciones más completas del sistema PADRE. Desde allí, los contribuyentes pueden revisar todos sus datos fiscales, añadir información adicional (por ejemplo, alquileres, deducciones autonómicas o donaciones), simular el resultado de su declaración y, finalmente, presentarla. Gracias a esta herramienta, cada año son más los ciudadanos que gestionan su renta sin necesidad de desplazarse ni recurrir a un gestor.