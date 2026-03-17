¿Se acabó que las mujeres trabajen "gratis"? La ley de transparencia quiere poner en jaque la brecha salarial

Todavía no es una ley como tal, pero ya está dando que hablar. La Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, sobre transparencia retributiva e igualdad salarial entre hombres y mujeres podrá ser una realidad en España antes del 7 de junio de 2026, fecha límite que tiene España para adaptarla a su legislación. La brecha salarial en España es una realidad que cada 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre de forma simbólica. Según datos de Eurostat, en España las mujeres trabajan "gratis" de media desde la fecha citada hasta el último día del año. Esto equivado aproximadamente a unos 33 días al año en función de una brecha salarial que se sitúa en torno al 9,2%.

Tal y como señala el último informe sobre este tema de UGT, en el conjunto de la Unión Europea estos días son más: "Teniendo en cuenta los últimos datos publicados por Eurostat en 2025, correspondientes a 2023, en la UE, las mujeres cobran en salario/hora un 12% menos que los hombres de media. Esto equivale alrededor de un mes y medio de salario al año (43,8 días de salario). Por este motivo, la Comisión Europea celebró el Día de la Igualdad Salarial el 17 de noviembre, como un día simbólico para concienciar sobre el hecho de que las trabajadoras en Europa desde esa fecha hasta final de año “trabajan gratis. En España nos sumamos a esta concienciación de la población en relación a la brecha salarial que soportan las mujeres asalariadas españolas. Con datos de Eurostat, de media cobramos un 9,2% menos que los hombres en salario/hora".

Aitana Solera

Ley de transparencia

El abogado laboralista Miguel Benito ha querido arrojar luz sobre un asunto que ya está copando titulares, la gran mayoría "exagerados", según el letrado, que deja claro una cosa: la propuesta no tiene como objetivo que sepas lo que gana tu compañero, y afirma que muchos titulares están "exagerando". "Sí habrá mucha más transparencia salarial", pero con límites claros que pondrán en jaque a los empresarios que discriminen salarialmente a las mujeres. Es decir, se tratará de un mecanismo de control para que no exista discriminación de género en la nómina.

“No vas a poder ir a la empresa y decir oye quiero saber cuánto cobra Laura y que tu jefe esté obligado a decírtelo”, comenta Benito. En cambio, lo que sí cambiará es la información global que las empresas están obligadas a facilitar. Por ejemplo, estarán obligadas a comunicar “cuál es la media de lo que se está cobrando en un puesto de trabajo distinguida por sexos”. Se podrá conocer cuánto cobra de media un perfil concreto dentro de una empresa y cómo se distribuyen esos salarios entre hombres y mujeres para evitar discriminaciones salariales injustas.

¿Saber lo que cobran tus compañeros?

Como aclara Miguel Benito, un empleado puede percibir más o menos en función de su rendimiento y responsabilidades, siempre con diferencias justificadas con criterios objetivos y cuantificables. En este sentido, para los trabajadores, la Ley de transparencia salarial puede ser una herramienta muy relevante, no tanto para conocer lo que gana un compañero en concreto (que no lo podrás saber), sino para ver lo que están cobrando tus compañeros en la empresa a través de una media de los datos; podrás detectar si estás por debajo de la media y "exigir un aumento". En conjunto, esta medida pretende obligar a las empresas a ser más transparentes en el entorno laboral y evitar casos discriminatorios.

Tal y como resume Miguel Benito, “no significa que yo pueda ir y preguntarle a mi jefe cuánto cobra el de al lado” ni que la empresa tenga que revelar “cuánto cobro yo concretamente”, sino poder detectar si "casualmente" las mujeres cobran menos en una empresa, o alguien que ejerce las mismas funciones que el resto gana menos que la media a final de mes.