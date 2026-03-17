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Renta 2025: las siete deducciones que pueden ahorrarte más de 600 euros según el asesor fiscal José Ramón López Martínez

Existen casillas estatales y autonómicas que pueden hacerte ahorrar cientos de euros en la declaración de la renta si cumples con los requisitos

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Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

Carmen Tomàs

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El asesor fiscal José Ramón López Martínez ha comentado algunos trucos que, según él mismo, “os pueden hacer ahorrar hasta 600 euros de media o más” en la declaración de la Renta. Algunas de ellas son estatales y otras tienen su casilla en el conjunto de ayudas autonómicas. Desde la inversión en deporte o el alquiler hasta las deducciones relacionadas con la maternidad, el asesor ha dado siete de las deducciones clave a tener en cuenta para esta campaña de la Renta 2025.

Siete deducciones

Entre ellas, destaca la posibilidad de hacer la renta conjunta con un hijo cuando los progenitores no están casados, ya que “la pueden hacer uno de los dos conjunta con vuestro hijo y podéis optar a mayores deducciones”, señala. Esta deducción es de modalidad estatal de tributación conjunta, por lo que no tendrás problema en encontrarla si vives fuera de la Comunidad Valenciana. También cita la “inversión en cultura” para autónomos (que en la Comunidad Valenciana encaja dentro del mecenazgo cultural), la deducción del alquiler y la renta conjunta en matrimonios, donde insiste en que “hay que analizar bien si os compensa o no”, aunque subraya que “la deducción es de 3.400 euros”. A ello suma la deducción por maternidad, de “1.200 euros”, ampliable “hasta 1.000 euros más por gastos de guardería”.

Una niña se prueba unas gafas

Una niña se prueba unas gafas / INFORMACIÓN

En su repaso añade otros supuestos que, según explica, pueden marcar diferencias en la factura fiscal: gastos de gimnasio, dentista, gafas o lentillas, además de la convivencia con los padres cuando “obtienen unas rentas inferiores a 8.000 euros”.

Deducciones aplicables en la Comunidad Valenciana

Del conjunto de deducciones que el asesor responsable de "Tu blog fiscal" ha enumerado, hay algunas que son estatales y otras autonómicas, es decir, que solo pueden aplicarse en determinadas comunidades. Dependiendo del tipo de deducción o beneficio fiscal, lo encontrarás en apartados distintos del borrador: por un lado, los beneficios estatales; y por otro, las deducciones autonómicas, que aparecen en sus apartados y anexos específicos. A continuación señalamos si las deducciones que ha enumerado López Martínez se pueden aplicar en la Comunidad Valenciana y a qué modalidad pertenecen.

  1. Renta conjunta con hijo si no hay matrimonio: , como modalidad estatal de tributación conjunta, no como deducción autonómica valenciana.
  2. “Inversión en cultura”: hay deducciones ligadas al mecenazgo cultural en la Comunidad Valenciana.
  3. Alquiler: , existe deducción autonómica por alquiler; además, la estatal antigua quedó en régimen transitorio.
  4. Renta conjunta en casados (3.400 euros): , pero es una reducción estatal.
  5. Maternidad y guardería: , es una deducción estatal. Además, en la Comunidad Valenciana también aparecen beneficios propios relacionados con conciliación.
  6. Gimnasio, dentista, gafas y lentillas: sí en la Comunidad Valenciana para práctica deportiva y determinados gastos de salud (que incluyen también la salud mental) existen deducciones autonómicas.
  7. Convivir con padres con rentas inferiores a 8.000 euros: , esta deducción encaja en el mínimo por ascendientes estatal.

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"Como estas deducciones, hay cientos en la declaración de la renta, autonómicas, estatales, de todo tipo”, señala López Martínez. Por eso, insiste en revisar bien cada caso antes de presentar la declaración.

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