“No tener papeles no significa no tener derechos”, el importante mensaje del abogado laboralista Ignacio de la Calzada

A día de hoy aún hay empresas que se aprovechan de la situación de necesidad de personas que vienen a buscarse la vida como pueden para ponerlos, si cabe, un poco más al límite: trabajos con horarios irregulares, sin protección necesaria en muchos casos y cotizaciones y derechos inexistentes. Explotación laboral con beneficios mínimos para los migrantes y "beneficios gigantes" para las compañías, según señala el abogado laboralista Ignacio de la Calzada.

El letrado sostiene que todavía hay compañías que contratan a personas sin papeles y que, en muchos casos, los mismos trabajadores “no saben o no conocen la realidad de la situación”. En descripción del propio abogado, se trata además de personas que están siendo “básicamente explotados en la mayoría de casos”, con “sueldos de mierda” y “condiciones de mierda”, mientras la empresa obtiene “un beneficio gigante”. Personas cuya condición de "sin papeles", además, les imposibilita cualquier trámite que les pueda aportar apoyo o ayudas.

Agentes de la Guardia Civil, toman declaración temporeros explotados en una imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

De la Calzada remarca las consecuencias legales que pueden recaer sobre los empresarios si reciben una inspección y descubren que están poniendo en práctica contrataciones irregulares: Tener a “alguien sin contrato de trabajo y sin permiso de trabajo, es decir, un extranjero sin papeles”, implica para la empresa “una multa de como mínimo y digo como mínimo 10.000 euros”. Y remarca que esa cuantía no sería global, sino individualizada: “si viene un inspector de trabajo y ve a alguien en esa situación a la empresa le va a cascar 10.000 euros por cada empleado”.

Sin pepeles, pero con derechos

En este sentido, el abogado señala que la sanción no sería únicamente empresarial, sino que aquí se mantienen los derechos del trabajador que ha sido explotado: “Como trabajador podrías reclamar absolutamente todos tus derechos, sueldo, indemnización si te despiden, vacaciones, absolutamente todas”, afirma antes de sentenciar que “por el hecho de no tener papeles y no tener contrato no quiere decir que no tengas derechos”.

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A quienes se puedan encontrar en esta situación, el abogado laboralista envía un mensaje claro: “No te dejes explotar ni engañar, que una cosa es ser sin papeles, la otra es estar sin derechos”.