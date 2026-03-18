Así funciona la calculadora para que la declaración de la Renta te salga a devolver

¿Has tenido más de un pagador durante un mismo año fiscal? Muchos dan por sentado que, por ello, Hacienda les va a "pegar el palo" y la próxima declaración de la renta les saldrá a pagar. Lo cierto es que esto no se trata más que de un mito y la declaración de la renta puede salirte a pagar igualmente si tu único pagador no te retiene lo suficiente.

El secreto siempre está en el IRPF y, en ocasiones, cuando existe más de un pagador no se aplican los mismos porcentajes de retención, causa de que a muchos les salga a pagar. Para evitar líos que puedan desembocar en futuros disgustos, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de todos una calculadora en la que puedes incluir los datos de tus nóminas, y calcular si el tributo de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas está bien aplicado según tu sueldo.

El IRPF se caracteriza por ser progresivo y adaptarse a las circunstancias personales y familiares de cada persona pero también del sueldo. Ajustar el porcentaje correctamente en cada nómina es esencial para no tener que desembolsar el tributo en cada declaración de la renta. El contribuyente puede pedir un aumento del porcentaje de este IRPF al mes para ajustar la nómina y no solo disminuir lo que pagas, sino también que te salga a devolver.

Cómo usar la calculadora de retenciones IRPF 2026

A través de esta aplicación disponible en la web de la Agencia Tributaria puedes calcular las retenciones IRPF y "personalizar" tus finanzas y tributaciones al máximo.

Calcular el IRPF es muy importante para no recibir un "susto" en la declaración. / INFORMACIÓN

Se trata de un formulario online donde empezaremos cumplimentando los datos personales: DNI, año de nacimiento, si existe o no un cónyuge o si se tienen hijos. Del mismo modo, señalaremos qué tipo de relación laboral tenemos con nuestra empresa y durante cuánto tiempo. En el apartado de datos económicos indicaremos las retribuciones totales (dinerarias y en especie). Se pide el importe íntegro a este dato. Además, se señalarán otras especificaciones, como si existe algún tipo de pensión compensatoria a favor del cónyuge. Tras completar los datos añadidos de regularización, la aplicación nos dará los resultados.

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Deducciones estatales y autonómicas

Además de una buena retención del IRPF, es preciso tener en cuenta las deducciones estatales y autonómicas a la hora de elaborar el borrador de la Renta. En la Comunidad Valenciana pueden deducirse desde los gastos médicos (salud mental incluida) hasta aquellos relacionados con el deporte, gimnasios y actividades saludables.