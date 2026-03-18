El SEPE busca administrativos para trabajar en Alicante y no hace falta tener experiencia

El trabajo de administrativo es uno de los más habituales y también uno de los más importantes dentro de cualquier empresa, aunque muchas veces pase desapercibido. Su importancia radica en que es una labor organizativa y de gestión de documentos y trámites, por lo que llevarla a cabo de forma correcta es fundamental.

Entre sus funciones más comunes se encuentran la gestión de facturas, albaranes y contratos, el archivo de documentación, la atención telefónica o por correo electrónico, la elaboración de escritos, el control de bases de datos y el seguimiento de cobros o pagos. En muchos casos, además, este perfil también se encarga de tareas relacionadas con los recursos humanos, como la preparación de documentación laboral, el control de horarios o el apoyo en procesos de selección.

Por todo lo anterior, los administrativos deben saber utilizar programas ofimáticos, hojas de cálculo, correo electrónico, etc. además de ser personas con gran capacidad de organización, don de gentes y habilidades para resolver incidencias del día a día. Igualmente, tiene que estar al día de las últimas novedades en cuanto a plataformas de administración electrónica, firma digital, certificado electrónico, etc.

Una de las principales ventajas del administrativo es que puede trabajar en distintos sectores, porque todos requieren este perfil. Desde administraciones públicas a empresas privadas y desde la sanidad y la educación pasando por el comercio, la restauración o la industria.

El SEPE busca administrativos en Alicante

En el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’, encontramos decenas de ofertas para trabajar como administrativo en nuestro país en la empresa privada. Si usamos el buscador de la plataforma gratuita y filtramos por la provincia de Alicante también encontramos varias vacantes.

Aquí hemos seleccionado aquellas para las que no se requiere una experiencia previa: