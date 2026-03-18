¿Tu empresa quiere despedirte? Estas son las 3 señales inconfundibles según el abogado laboralista Juanma Lorente

Hay señales que brillan por muchas cosas excepto por su sutileza. El abogado laboralista Juanma Lorente asegura que hay pequeños detalles "inconfundibles" cuando una empresa está preparando el despido. "He visto muchísimos, muchísimos despidos", asegura antes de enumerar las tres señales que, normalmente, han llegado previas a estos.

Una acumulación de sanciones puede suponer tu despido disciplinario. / INFORMACIÓN

Tres pistas inconfundibles

¿Trabajas en una tienda de ropa que funciona y, de la noche a la mañana, te trasladan a un establecimiento "que no está funcionando muy bien"? En este caso, Lorente aconseja pedir asesoramiento rápido: , “es bastante posible que la empresa ya haya dado el primer paso para despedirte”.

La segunda pista está relacionada con el control (o, en este caso, exceso del mismo). Si el trabajador percibe que sus superiores están "demasiado encima", pendientes de cada movimiento y cada detalle cuando antes no ocurría (y esto último es clave), es probable que se esté preparando el terreno para echarte: “Lo normal es que estén buscando fallos, fallos que vayan a aparecer en una carta de despido”, señala Lorente.

La tercera señal tiene que ver con las sanciones. Juanma Lorente explica que si la empresa impone una sanción por escrito de las que "no duelen al bolsillo" y que tampoco implica dejar de trabajar, es probable que estén "preparando el terreno". A su entender, una sanción aislada no tiene que tener ningún efecto, pero si se acumulan varias puede haber problemas. Según el letrado, si te sancionan dos o tres veces la cosa se complica "y lo normal es que el despido sea disciplinario y sin indemnización”, advierte.

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Los empresarios suelen buscar la letra más pequeña para forzar el despido disciplinario y sin indemnización, por lo que conviene estar muy atento y asesorado.