El error que una abogada de familia ve todas las semanas en los divorcios y que cuesta miles de euros: “Será muy difícil conseguir…”
Laura Lobo relata una situación común en el que un miembro de la pareja es el que impone su criterio y el otro cede
Un proceso de divorcio no es nada sencillo. Romper una relación de matrimonio puede ser un momento muy complicado para muchas personas y, por ello, quieren acabar con este trámite lo más rápido posible.
La abogada de familia y herencias Laura Lobo, cuenta en una de sus últimas publicaciones de Instagram que este es el error que ve todas las semanas en procesos de divorcio y que complican la situación y hace que pierdan miles de euros. La letrada relata una situación de pareja en el que una persona impone y la otra cede, por el motivo que sea: para no discutir, para no alargar el procedimiento, para llegar a acuerdos en beneficio de los hijos, para ahorrar dinero, etc.
Lobo considera que este tipo de relación seguirá siendo así cuando se firme el divorcio, es decir, la persona acostumbrada a imponerse no va a parar porque siguen teniendo una relación. Un tipo de relación distinta, de ex pareja, pero una relación al fin y al cabo.
El problema viene cuando la persona que cede siempre se cansa y quiere darle la vuelta a esta dinámica e intenta recuperar “el terreno perdido”. Y aquí viene el conflicto. “Ahora esa persona tiene que demostrar muchas cosas, justificar los cambios, por qué antes permitió cosas y ahora no”, explica la abogada, que añade que “esa persona que ha cedido verá muy difícil conseguir algo que satisfaga sus intereses”.
Por ello, sentencia: “Cuidado con ceder pensando que así la otra persona estará contenta y no habrá más conflicto. En el divorcio sentarás las bases de cómo quieres que sea tu relación con esa persona a partir de ese momento”.
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