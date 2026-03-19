Gonzalo Bernardos aclara si España podría seguir la medida de Sri Lanka de tres días festivos a la semana

La guerra en Oriente Medio está teniendo terribles consecuencias a muchos niveles, y uno de ellos es el económico debido al aumento del precio del petróleo y, por tanto, de los combustibles.

Uno de los países que más está sufriendo el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo, es Sri Lanka. Con el objetivo de amortiguar los efectos el país va a decretar un festivo más a la semana, los miércoles. Así pues tendrán tres días festivos y cuatro laborables.

La escasez del petróleo obliga al país a decretar esta medida y a trabajar un 20 % menos de horas a la semana, pero también cobrarán un “20 % menos”. Así lo explica el economista Gonzalo Bernardos en el programa ‘Más vale tarde’ de LaSexta, donde incide en que a Sri Lanka “no le queda más remedio, si no, no va a tener suficiente petróleo para una marcha normal de la vida”.

Pero, ¿podría esta medida aplicarse en España? El economista considera que si en nuestro país las gasolineras se quedarán a cero el país se pararía, la producción caería y entraríamos en una recesión muy importante.

Con respecto a si debería subvencionar el crudo, Bernardos considera que si esto ocurriera "vamos a consumirlo más de lo que consumimos en la actualidad y eso significa que le traspasamos más renta desde España a los países que lo producen". Para él, esta medida "solo tiene sentido a aquellos que lo utilizan como profesión".

Video sobre la posibilidad de que España copie una medida de Sri Lanka para ahorrar combustible.

Pros y contras en la economía internacional

El economista explica que la economía internacional nos puede ser favorable y desfavorable. Como ejemplo para este último extremo habla sobre el incremento del precio de los combustibles e incide en que “no podemos hacer absolutamente nada” para cambiarlo.

Por contra, el conflicto bélico en Oriente Medio va a beneficiar al turismo de nuestro país, uno de sus sectores más productivos y que se ha convertido en esencial.

Bernardos considera que este año "el sector turístico va a tener un año excepcional" debido a que muchos visitantes que iban a viajar a lugares como Turquía o Dubái "van a visitar España".