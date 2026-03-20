Buenas noticias para los contribuyentes: si vives en estas zonas puedes deducirte un mínimo de 330 euros en la declaración de la Renta
La Agencia Tributaria destaca que estas deducciones se incrementarán si cumples ciertos requisitos
Un mínimo de 330 euros con incrementos si cumples ciertos puntos. Según la normativa: Art. 4.Uno.aa) y Sexto Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, de la Comunitat Valenciana, podrás deducirte una cantidad de mínimo 330 euros en tu declaración de la Renta por residir habitualmente en un municipio con riesgo de despoblamiento.
Ahora bien, tal y como señala Hacienda, la deducción cuya base asciende a 330 euros puede incrementarse en distintos casos.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que para que un municipio sea considerado en riesgo de despoblamiento "deberá ser beneficiario del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana en el ejercicio presupuestario en el que se produzca el devengo del impuesto, o en el anterior, por cumplir los requisitos establecidos en la Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad terrritorial en la Comunitat Valenciana".
Cuantías de la deducción
La base de 330 euros se incrementará 132 euros en el caso de que el contribuyente tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes por una persona. Si los descendientes ascienden a dos personas, se incrementará 198 euros, y si asciende a tres o más personas, se incrementará 264 euros.
Es decir, un contribuyente que se aplique la deducción por residir en un municipio con riesgo de despoblamiento y cuyos descendientes asciendan a tres o más personas puede llegar a deducirse 594 euros en la Comunidad Valenciana.
Precisiones para la aplicación de las cuantías incrementadas:
Con respecto a las cuantías incrementadas, desde la Agencia Tributaria señalan que el importe del incremento es único en función del número de descendientes.
Además, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes por una misma persona y cumplan los requisitos exigidos los importes adicionales se prorratearán entre ellos por partes iguales.
Por último, señalan que: Los descendientes a tener en cuenta, a efectos de determinar las cuantías incrementadas aplicables, son solo aquellos por los que se tiene derecho a aplicar el mínimo por descendientes y que, además, no dan derecho a las deducciones “Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar”, “Por nacimiento o adopción múltiples” y “Por nacimiento o adopción hijos con discapacidad” (véase al respecto el apartado “Incompatibilidad” de esta deducción).
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