¿Cuál es la multa de Hacienda si presentas la declaración de la Renta fuera de plazo?

Hacienda puede multarte si se te pasa la fecha de presentar la declaración, con sanciones que varían dependiendo del resultado de tu borrador o si has tenido o no algún requerimiento por parte de la Agencia Tributaria. Dependiendo del resultado y la situación, las multas o sanciones serán de distinto porcentaje, dependiendo de si el retraso en tu tributación se considera también falta leve, grave o muy grave.

Una mujer jubilada revisa papeles de la Declaración de la Renta. / INFORMACIÓN

Cuando te sale a ingresar

Si la declaración sale a pagar y se te pasa el plazo, lo más recomendable es presentarla cuanto antes, siempre antes de que la Agencia Tributaria te reclame. En ese caso no se aplica una sanción, sino un recargo por presentación fuera de plazo. Actualmente, ese recargo es del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso. Si han pasado más de 12 meses, el recargo asciende al 15%, además de los intereses de demora correspondientes.

La situación cambia si Hacienda ya te ha enviado un requerimiento. En ese caso, ya no se habla de recargo, sino de sanción. La multa puede ir del 50% al 150% de la cantidad que debías ingresar, en función de la gravedad del caso. Eso sí, la sanción puede reducirse si el contribuyente la acepta y paga en plazo.

La Agencia Tributaria avisa de los posibles fraudes durante la Campaña de la Renta / Eva Abril

Este rango no tiene que ver solo con el tiempo de retraso y puede incrementarse dependiendo del tipo de sanción, si es leve, grave o muy grave:

Leve: multa proporcional del 50%.

Grave: multa proporcional del 50% al 100%, graduable conforme a criterios legales.

Muy grave: multa proporcional del 100% al 150%, también graduable.

Cuando te sale a devolver

En ocasiones se da el caso de contribuyentes que pensaban que estaban libres de obligación de presentar la declaración de la Renta y, presentándola, les sale a devolver dinero. La sanción es de 100 euros si no tenemos requerimiento. Y aunque pueda sonar extraño, también puedes recibir un requerimiento si cumples los requisitos de obligación para presentar la renta y te sale a devolver: en el caso de haber recibido el aviso, la multa ascenderá a 200 euros.

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Otras multas

Hacienda puede multarte también si, a la hora de cobrarse lo que debas pagarle, no dispones del dinero suficiente en la cuenta corriente. En este caso la Agencia Tributaria puede aplicar recargos del período ejecutivo, que varían según el momento en que se regularice la deuda. Por eso, en el caso de que se te haya pasado el plazo de presentación lo importante es que te des prisa y te asegures de tener el dinero disponible en el caso de que salga a pagar.