¿Se pueden rectificar declaraciones de la Renta anteriores que se presentaron mal?

Muchos contribuyentes no conocen todas las deducciones que pueden aplicarse en la declaración de la Renta, no se asesoran y acaban presentando borradores en la que se podrían haber deducido más cosas. La asesora fiscal Tania Delgado subraya que, las deducciones que más suelen pasar desapercibidas se encuentran aquellas relacionadas con al familia, gastos de guardería, vivienda o incluso gastos asociados al trabajo. Gastos que "podríamos llegar a reclamar" y que, según apunta, "no se incluyen de manera automática en el borrador". Y es que, según indica, “una de cada tres declaraciones de la Renta está mal”.

Revisar ejercicios anteriores

Delgado lanza una adventencia importante sobre estas reclamaciones: es posible revisar años anteriores, concretamente, los últimos cuatro años. Eso sí, la asesora indica que "2021 prescribe el 30 de junio", por lo que si quieres revisar ese ejercicio debes tener en cuenta la fecha. Si pasa esa fecha y no has reclamado, ya no podrás recuperar el dinero correspondiente.

Tal y como señalan desde la la Agencia Tributaria: "Como regla general, para rectificar, completar o modificar las autoliquidaciones presentadas de IRPF 2025, sean en su perjuicio o no, los contribuyentes deberán presentar una autoliquidación rectificativa, utilizando a estos efectos el modelo de declaración de IRPF"

Si tienes dudas con respecto a ejercicios anteriores de tu declaración de la Renta, repásalos teniendo en cuenta deducciones estatales y autonómicas y, en caso de tener dudas, busca un asesor o pide cita online para con la Agencia Tributaria para poder resolver tus declaraciones correctamente.