Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2025 a quienes cumplan este requisito

La campaña de la renta de 2025 está cada vez más cerca y millones de contribuyentes en España deberán preparar su declaración correspondiente al ejercicio anterior. El calendario ya está definido: desde el 8 de abril se podrá presentar la declaración por Internet, mientras que el plazo finaliza el 30 de junio. Durante estos meses, los ciudadanos tendrán varias opciones para completar el trámite según sus preferencias.

Quienes prefieran hacer la declaración con ayuda telefónica podrán hacerlo a partir del 6 de mayo, cuando se habilite el servicio para presentar la renta por teléfono. Además, desde el 1 de junio será posible acudir de forma presencial a las oficinas de la Agencia Tributaria, una alternativa pensada para quienes necesiten asesoramiento directo o tengan dudas con su borrador.

No estar obligado a presentar la declaración no significa que sea siempre la mejor decisión

La campaña de este año incluye algunas novedades relevantes. Por ejemplo, las personas que hayan estado en paro durante el año anterior no estarán obligadas a presentar la declaración en determinadas circunstancias. Sin embargo, sí deberán hacerlo quienes hayan percibido el Ingreso Mínimo Vital, ya que este tipo de prestación obliga a presentar la declaración aunque los ingresos sean bajos.

Otra de las novedades es que los contribuyentes podrán pagar el resultado de la declaración mediante Bizum cuando la renta salga a ingresar. Esta opción busca facilitar el proceso de pago y adaptarlo a los métodos digitales que cada vez utilizan más ciudadanos para sus gestiones financieras.

Aun así, el hecho de no estar obligado a presentar la declaración no significa que sea siempre la mejor decisión. En muchos casos, revisar el borrador puede resultar beneficioso, ya que existen deducciones y beneficios fiscales que podrían generar una devolución. Por ello, los expertos recomiendan comprobar los datos antes de renunciar al trámite.

Entre las deducciones menos conocidas destaca una que puede alcanzar hasta 590 euros y que está dirigida principalmente a contribuyentes con ingresos bajos. Esta ventaja fiscal se aplica especialmente a quienes perciben cantidades cercanas al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que puede suponer un alivio económico importante.

Depende de los ingresos

La cuantía de esta deducción depende directamente del nivel de ingresos. Quienes perciban exactamente el salario mínimo anual, fijado en 17.094 euros, podrán aplicar la deducción completa de 590 euros. A medida que aumentan los ingresos, la cantidad se reduce progresivamente, restando 20 céntimos por cada euro adicional que se supere esa cifra.

Esta deducción se puede aplicar hasta un máximo de ingresos de 20.048,45 euros, siempre que el contribuyente no tenga otras rentas superiores a 6.500 euros. Además, la declaración de la renta permite aprovechar otras desgravaciones importantes, como las relacionadas con seguros de hogar vinculados a hipotecas antiguas, mejoras de eficiencia energética en la vivienda, aportaciones a planes de pensiones o donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. Estas opciones pueden ayudar a reducir la factura fiscal y aumentar la devolución final.