Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta sobre el error de muchos trabajadores tras sufrir un accidente: “Te están engañando”

“Te están engañando con los accidentes de trabajo”. Así de tajante arranca Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, uno de sus últimos vídeos en Instagram, en el que pone el foco en una confusión muy habitual entre trabajadores que sufren una lesión y no saben cómo tramitarla correctamente.

Según explica, no es lo mismo una baja común que una baja por accidente laboral, y la diferencia no es menor. “Habitualmente se cobra muchísimo más dinero estando de baja por accidente laboral que por baja común”, advierte. Por eso, insiste en que identificar bien el origen del accidente es clave desde el primer momento.

Lorente recuerda que si una persona sufre un accidente en su puesto de trabajo y no está relacionado con una dolencia anterior, se considera accidente laboral. Pero no solo eso. “Si no estás en tu trabajo, pero tienes un accidente de camino a tu trabajo, también es accidente laboral”, añade, en referencia a los conocidos como accidentes in itinere.

El problema, explica, es que muchos trabajadores actúan mal justo después del accidente. Algunos creen que, por haberse lesionado fuera de la empresa, ya no puede considerarse accidente laboral. Otros, en cambio, aun habiéndose hecho daño en el trabajo, acuden directamente a la Seguridad Social en vez de a la mutua.

“Hay muchas personas que cometen un grave error cuando tienen un accidente laboral”, señala el abogado. “O bien se creen que por el mero hecho de estar en la calle y no estar trabajando es accidente laboral, o bien directamente, pese a tener el accidente dentro de la empresa, no va a la Mutua”.

Ahí es donde sitúa la recomendación principal. “Si tenéis un accidente relacionado con el trabajo, lo primero que tenéis que hacer es ir a la Mutua a solicitar una baja por esta contingencia”, subraya. Ese paso, según explica, simplifica mucho la tramitación y evita posteriores problemas para que la baja sea reconocida como profesional.

En cambio, si el trabajador acude primero a la Seguridad Social, la situación puede complicarse. “Si vais a la Seguridad Social, hay que pedir un cambio de contingencia”, advierte. Ese procedimiento puede hacerse, sí, pero no siempre es rápido. “Es algo que se puede hacer, pero puede que tarde tiempo”, apunta.

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Por eso, Lorente insiste en un mensaje claro para quienes sufran una lesión vinculada al trabajo: tener claro desde el inicio que se trata de un accidente laboral y acudir a la mutua. “Es algo que simplificará mucho las cosas”, finaliza su argumentación.