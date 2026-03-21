Más pensión por seguir en activo: así avanza la jubilación demorada en España

La jubilación demorada gana protagonismo en España como una alternativa para quienes buscan cobrar una pensión más alta. Seguir trabajando después de la edad ordinaria ya no es una excepción, sino una decisión cada vez más habitual entre trabajadores que quieren mejorar su situación económica en un futuro.

Una nueva fórmula para cobrar más en la pensión

La jubilación demorada se está consolidando dentro del sistema de pensiones. En los últimos datos disponibles, alrededor de uno de cada diez nuevos jubilados opta por esta fórmula. Esto se traduce en miles de personas que deciden continuar trabajando con el objetivo de aumentar su pensión.

Este crecimiento refleja un cambio en la forma de entender la jubilación. La decisión ya no se basa solo en la edad, sino también en las necesidades económicas y en la posibilidad de mejorar los ingresos durante el retiro.

Lucía Feijoo Viera

Qué es la jubilación demorada

La jubilación demorada permite seguir trabajando una vez alcanzada la edad legal de jubilación. A cambio, el sistema ofrece incentivos que incrementan la pensión futura. La principal ventaja de la jubilación demorada es que cada año adicional trabajado se traduce en un aumento de la cuantía que se cobrará durante toda la jubilación. Por eso, esta opción resulta especialmente útil para quienes buscan una pensión más elevada.

Requisitos para acogerse a la jubilación demorada

Para acceder a la jubilación demorada es necesario haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y contar con un mínimo de años cotizados a la Seguridad Social.

Además, conviene saber que la jubilación demorada no es compatible con algunas modalidades, como la jubilación anticipada. Sin embargo, sí puede combinarse con otras fórmulas que permiten seguir trabajando mientras se percibe parte de la pensión.

Cuánto aumenta la pensión

Uno de los aspectos más atractivos de la jubilación demorada es el incremento económico. Por cada año que se retrasa la jubilación, la pensión puede aumentar en torno a un 4 %.

Este porcentaje, acumulado durante varios años, puede suponer una diferencia importante. En muchos casos, la jubilación demorada permite pasar de una pensión ajustada a una más holgada, lo que mejora la calidad de vida.

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Estas son las formas de cobrar el incentivo

La jubilación demorada ofrece varias opciones para recibir el beneficio. Se puede optar por un aumento mensual en la pensión, elegir un pago único al inicio o combinar ambas alternativas.

Esta flexibilidad hace que la jubilación demorada se adapte a diferentes perfiles. Algunas personas prefieren asegurar un ingreso mayor cada mes, mientras que otras optan por disponer de una cantidad inicial.

Ventajas que van más allá de la pensión

Incluye ciertos beneficios adicionales. En algunos casos, existen incentivos fiscales si se elige cobrar parte del beneficio en un solo pago. Además, las empresas pueden tener ventajas al mantener a trabajadores con experiencia durante más tiempo, lo que también influye en la expansión de esta modalidad.

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La jubilación demorada se afianza así como una opción relevante para planificar el futuro, en un contexto en el que asegurar ingresos suficientes durante la jubilación es una de las principales preocupaciones.