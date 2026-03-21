La Justicia da la razón a un trabajador en su sentencia contra el SEPE y podrá recibir el paro en un pago único

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido a un trabajador el derecho a recibir la prestación por desempleo en un solo pago (conocido como capitalización del paro) para trabajar como comercial repartiendo marisco. En un primer momento, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se lo había denegado por vínculos familiares y salarios irregulares en su anterior empresa.

La capitalización se anula por "indicios de fraude"

Según confirma la sentencia, este hombre había trabajado como encargado y, en octubre de 2023, sería despedido de forma disciplinaria por no reincorporarse al trabajo después de las vacaciones. Poco después solicitaría la prestación por desempleo, que le fue concedida. Al mes siguiente, ya en noviembre, pidió la capitalización para iniciar su carrera laboral como autónomo, dedicándose a la venta de mariscos frescos y congelados.

Sin embargo, el SEPE le denegó este pago único al considerar "indicios de fraude" como haber estado trabajando en una empresa familiar, recibir un salario inusualmente alto y no haber reclamado su despido "tras más de 25 años" realizando su puesto de trabajo. Por ello, las autoridades consideraron que el verdadero motivo del trabajador era ampliar el negocio familiar, y no crear uno nuevo.

Una falta de pruebas fiables basadas en hechos probados

Tras numerosos intentos del hombre por conseguir su capitalización, este recurriría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón. De esta forma, el tribunal recordó la importancia de demostrar el fraude mediante pruebas, ya sean indirectas o presunciones, pero basadas en datos objetivos y hechos probados.

Por ejemplo, la sentencia menciona una antigüedad de 25 años en la empresa, aunque solo se tiene constancia de una actividad laboral ejercida entre 2019 y 2022; solo se asumió que había trabajado en una empresa familiar por la coincidencia de apellidos; y además, nunca se demostró que hubiese recibido un salario desproporcionado.

Otro punto clave sería el cuestionamiento del acceso al desempleo por parte del trabajador. En este sentido, el SEPE en ningún momento revisó ni anuló el derecho a la prestación contributiva que ya había sido reconocida.

El pago único se destinó a la creación de una nueva empresa

Con todo ello, el único aspecto a debatir sería el pago único. Según confirman los magistrados, no existe ninguna prueba de que este hombre quisiera utilizar el dinero para ampliar un negocio existente. Al contrario, había presentado toda la documentación requerida para crear una nueva empresa de distribución de mariscos.

El hecho de haber trabajado anteriormente en una empresa del mismo sector no era prueba suficiente para demostrar prácticas fraudulentas. Como resultado de ello, el SEPE tendría que abonarle al trabajador la prestación por desempleo en un pago único. Aun así, la sentencia todavía no es firme y puede recurrirse mediante un recurso de casación.