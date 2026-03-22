Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La disposición transitoria 34 no se está aplicando”

La jubilación anticipada vuelve a ocupar el centro de la atención en 2026 por un cambio que está afectando al cálculo de algunas pensiones máximas. La disposición transitoria 34, que permitía aplicar coeficientes reductores más favorables en determinados casos, provoca dudas entre los trabajadores que están cerca de retirarse del mundo laboral.

La principal inquietud gira en torno a si esos coeficientes reductores más favorables siguen aplicándose o si han desaparecido definitivamente del cálculo.

Alfonso Muñoz aclara que desde el 1 de enero de 2026 se están aplicando los coeficientes generales sobre la pensión máxima y no los específicos previstos en esa disposición transitoria.

Un ajuste que puede recortar hasta 400 euros

El cambio en la jubilación anticipada no es solo una cuestión técnica o jurídica. También tiene un efecto práctico y directo sobre el dinero que puede cobrar cada pensionista. Al dejar de aplicarse los coeficientes más beneficiosos, algunos casos están registrando una reducción brusca de la prestación.

Según explica Muñoz en su vídeo, este ajuste puede llegar a suponer “aproximadamente 400 euros mensuales” menos en la pensión. Esa cifra ha hecho que aumente la preocupación entre quienes tenían previsto acogerse a la jubilación anticipada en 2026 y contaban con unas condiciones más favorables.

La disposición transitoria 34 establecía una aplicación progresiva de esos coeficientes durante diez años. Sin embargo, el Ministerio interpreta que ya se han producido las circunstancias previstas en la norma para dejar de aplicarlos, por lo que han pasado a utilizarse los coeficientes generales.

¿Puede el Gobierno dar marcha atrás?

Aunque en varios medios se ha hablado de que los sindicatos han trasladado sus quejas al Gobierno y de que podría estudiarse una marcha atrás, la situación actual no refleja ningún cambio oficial. Alfonso Muñoz lo resume con otra frase que despeja buena parte de las dudas: “A día de hoy” no consta que la disposición se haya restituido.

Además, el funcionario señala que los propios simuladores utilizados para informar sobre la jubilación ya están aplicando los coeficientes generales. Ese detalle refuerza la idea de que, por ahora, el criterio vigente es el mismo y no se ha producido una vuelta al sistema anterior.

Qué tendría que ocurrir para recuperar esa ventaja

Para que la jubilación anticipada volviera a beneficiarse de los coeficientes de la disposición transitoria 34, no bastaría con un simple ajuste interno. Sería necesario modificar la propia norma, en especial el apartado primero, que es el que establece que esos coeficientes dejan de aplicarse cuando se cumplen determinadas circunstancias.

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La jubilación anticipada entra así en una nueva fase en 2026, con cambios que afectan a la pensión final, con muchas preguntas entre los trabajadores y con una disposición transitoria 34 que, al menos por ahora, ya no se está aplicando.