El caso de Grison en La Revuelta reabre la duda sobre los 15 días de permiso por matrimonio

“Me caso mañana”. Con esta frase, Grison dejó sin palabras a Broncano en La Revuelta y provocó algo más que risas. Abrió un debate real sobre el permiso por matrimonio y los famosos 15 días de permiso por matrimonio que reconoce la ley en España.

Una boda sorpresa

Todo ocurrió en pleno directo. Lo que parecía una broma acabó siendo cierto: Grison se casaba al día siguiente. El colaborador explicó que no pensaba contarlo, pero cambió de idea al enterarse de que tenía derecho a 15 días de permiso por matrimonio.

La reacción en el plató fue inmediata. Entre bromas, surgieron dudas sobre si podía coger ese permiso, si lo había avisado con tiempo o incluso si lo perdería por no haberlo comunicado antes.

Este momento televisivo ha servido para reflejar una situación habitual y es que, muchos trabajadores no saben exactamente cómo funciona el permiso por matrimonio.

Qué es el permiso por matrimonio

El permiso por matrimonio está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Establece que cualquier empleado tiene derecho a 15 días de permiso por matrimonio retribuido, es decir, sin perder salario.

Estos 15 días de permiso por matrimonio son naturales, lo que incluye fines de semana y festivos. Por norma general, comienzan a contar desde el día de la boda, aunque algunos convenios permiten ajustar la fecha.

A pesar de ser un derecho básico, sigue generando confusión, como ha demostrado el caso de Grison.

Imagina que acabas de pedir matrimonio a tu novia y por detrás pasa... ¡Messi! / Sara Fernández

Qué pasa si no avisas con antelación

Una de las grandes dudas que surgieron en La Revuelta fue si Grison podía perder el permiso por matrimonio por no avisar con tiempo.

La ley no fija un plazo exacto de preaviso, pero sí indica que debe comunicarse a la empresa con antelación suficiente. Aun así, no avisar con tiempo no implica perder los 15 días de permiso por matrimonio, aunque puede generar problemas organizativos. Lo recomendable es informar cuanto antes y presentar un justificante, como el certificado de matrimonio.

Otra cuestión clave sobre el permiso por matrimonio es si se puede alargar. La respuesta es sí: los 15 días de permiso por matrimonio pueden unirse a vacaciones o días festivos, como Semana Santa.

Esta opción permite ampliar el descanso, siempre que haya acuerdo con la empresa en el caso de las vacaciones. En situaciones como la de Grison, planificarlo con antelación habría facilitado esta posibilidad.

Un derecho que muchos descubren tarde

El caso de Grison ha puesto sobre la mesa una realidad: el permiso por matrimonio es un derecho conocido, pero no siempre bien entendido. Dudas sobre cuándo empieza, cómo pedirlo o si se puede perder siguen siendo frecuentes.

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Mientras en el plató se debatía entre bromas, fuera de cámaras muchos trabajadores se han visto reflejados en la misma situación, revisando si realmente conocen cómo funcionan sus 15 días de permiso por matrimonio.